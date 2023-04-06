Двое мобилизованных отправились в колонию за нежелание выполнить приказ об участии в СВО

Двое мобилизованных Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов получили по три года колонии за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках СВО — апелляционная инстанция согласилась с судом. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ».
Согласно материалам уголовного дела, Дегтярев и Селиванов поступили в армию в ходе частичной мобилизации в конце сентября. В ноябре они, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении оружия и средств индивидуальной бронезащиты и об отправлении к местам выполнения спецзадач «для восполнения некомплекта подразделений». Сначала они отказались устно, затем подали рапорты.
«По оценке следствия, рядовые причинили существенный вред интересам службы, подорвав воинскую дисциплину и авторитет командования, а также помешав укомплектованию подразделения и увеличив служебную нагрузку на других военнослужащих», — отмечается в публикации.
Курский гарнизонный военный 22 декабря вынес приговор по статье 332, часть 2.2, УК РФ (санкция — до 10 лет лишения свободы). Защитник одного из осужденных подал апелляцию во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Он просил смягчить приговор из-за признания вины и готовности вернуться в зону СВО. По его мнению, командир части намеренно спросил, есть ли кто-то, кто не желает выполнять приказ, чем спровоцировал Дегтярева и Селиванова. Однако апелляционная инстанция отказала в изменении наказания.
По данным источников «Коммерсанта», в ноябре в телеграм-каналах разошёлся ролик с задержанием Дегтярева и Селиванова в белгородской части при построении на плацу. Их проводят в наручниках перед строем в положении головой вниз и грузят в автомобиль. Авторы постов называли это «демонстративным задержанием» отказников по первому уголовному делу по новому закону — части 2.1 статьи 332 УК РФ.