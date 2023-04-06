Двое мобилизованных отправились в колонию за нежелание выполнить приказ об участии в СВО

Двое мобилизованных Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов получили по три года колонии за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках СВО — апелляционная инстанция согласилась с судом. Об этом 6 апреля пишет «Коммерсантъ».



Согласно материалам уголовного дела, Дегтярев и Селиванов поступили в армию в ходе частичной мобилизации в конце сентября. В ноябре они, находясь в казарме, не исполнили приказ начальника части о получении оружия и средств индивидуальной бронезащиты и об отправлении к местам выполнения спецзадач «для восполнения некомплекта подразделений». Сначала они отказались устно, затем подали рапорты.

