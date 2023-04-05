В книжной лавке «Листва» отменили мероприятия из-за теракта на Университетской

В Петербурге в книжном магазине правого толка «Листва» временно отменили все лекции и встречи. Информация об этом появилась 5 апреля в телеграм-канале лавки.

«Нам пишет множество читателей и лекторов, что теракт их не напугал и не сломал решимость поддерживать Русскую Армию, ТЫЛ-22 и Листву. Мы это ценим и гордимся такими читателями и спикерами, но ваша безопасность для нас сейчас — приоритет», — написали представители магазина. В сообщении уточняется, что изменение расписания связано с необходимостью принять новые меры предосторожности.

