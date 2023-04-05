В книжной лавке «Листва» отменили мероприятия из-за теракта на Университетской

В Петербурге в книжном магазине правого толка «Листва» временно отменили все лекции и встречи. Информация об этом появилась 5 апреля в телеграм-канале лавки.
«Нам пишет множество читателей и лекторов, что теракт их не напугал и не сломал решимость поддерживать Русскую Армию, ТЫЛ-22 и Листву. Мы это ценим и гордимся такими читателями и спикерами, но ваша безопасность для нас сейчас — приоритет», — написали представители магазина. В сообщении уточняется, что изменение расписания связано с необходимостью принять новые меры предосторожности.
В «Листве» уточнили, что запланированные лекции все равно будут проведены. Ближайшая встреча, о которой говорится в канале, будет посвящена убитому военкору Владлену Татарскому.
Татарский погиб 2 апреля при взрыве в баре на Университетской набережной в Петербурге. Более тридцати человек получили ранения различной степени тяжести.
По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу бюст, в котором была заложена бомба. Девушку арестовали по обвинению в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.
Известно, что Трепова несколько месяцев вела «патриотический» Telegram-канал и посещала мероприятия московского книжного магазина «Листва».