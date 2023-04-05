ЗакС Петербурга утвердил треть нового состава Общественной палаты

Заксобрание Петербурга на заседании 5 апреля утвердило свою квоту нового состава Общественной палаты города — это треть от всех членов организации.
Всего в Заксобрание поступили 53 кандидатуры.
В новый состав по итогам голосования депутатов были избраны: Александр Будяк, Виталий Волков, Алексей Зиновьев, Руслан Киричек, Виктор Никитин, Александра Синяк, Юрий Третьяков, Александр Холодов.
Большая часть избранных по парламентской квоте — члены действующего состава Общественной палаты. В их числе переизбраны были: Сергей Шуб, Дмитрий Шерих, Анатолий Турчак, настоятель петербургского Дацана лама Буда Бадмаев, директор «Петербург-Концерта» Екатерина Артюшкина, Александр Турков, Валерия Соколова, Равиль Панчеев, Владимир Окрепилов, Лариса Листова, Владимир Гронский, Василий Волобуев.