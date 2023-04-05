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    В Свердловской области юный гимнаст упал с высоты из-за лопнувшего троса

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    В Заречном 14-летний подросток упал при выполнении гимнастического номера. Школьник получил тяжёлые травмы головы и позвоночника. Об этом 5 апреля сообщает прокуратура Свердловской области.

    Предварительно известно, что накануне юноша занимался в цирковой студии «Арена» в местном «ДК Ровесник». Когда он находился на высоте 2-3 метров, резко оборвался металлический трос — несовершеннолетний полетел вниз и ударился о сцену.

    «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий с несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.

    Подростка госпитализировали. По данным E1.RU, сейчас он находится в реанимации. Ночью школьника прооперировали, ему провели трепанацию черепа. Пострадавшего планировали перевезти в Екатеринбург, но он оказался нетранспортабелен. Отвезти его туда собираются завтра.

    В тот день, когда произошел несчастный случай, артисты отрабатывали сложный номер к юбилею студии. Концерт должен был состояться 5 апреля, но его перенесли на неопределенный срок.

    Пострадавший — один из лучших артистов цирковой студии «Арена». В 2017 году он участвовал в шоу талантов на Первом канале вместе со своей партнершей.

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