В Свердловской области юный гимнаст упал с высоты из-за лопнувшего троса

В Заречном 14-летний подросток упал при выполнении гимнастического номера. Школьник получил тяжёлые травмы головы и позвоночника. Об этом 5 апреля сообщает прокуратура Свердловской области.



Предварительно известно, что накануне юноша занимался в цирковой студии «Арена» в местном «ДК Ровесник». Когда он находился на высоте 2-3 метров, резко оборвался металлический трос — несовершеннолетний полетел вниз и ударился о сцену.



«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, исправности специализированного оборудования, а также соблюдению техники безопасности во время занятий с несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.

