Снег в Петербурге ещё возможен, но антициклон уже старается вовсю. Скоро ждём плюс 10

Фактическая весна пока не пришла в Петербург, но она близко. Сегодня ещё возможен небольшой снегопад, однако невидимый антициклон уже начал менять погоду.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе местами небольшой снег, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём повысится до плюс 4–6.

