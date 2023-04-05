Снег в Петербурге ещё возможен, но антициклон уже старается вовсю. Скоро ждём плюс 10

Фактическая весна пока не пришла в Петербург, но она близко. Сегодня ещё возможен небольшой снегопад, однако невидимый антициклон уже начал менять погоду.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе местами небольшой снег, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём повысится до плюс 4–6.
«Сегодня на метеорологические условия в Северной столице начнёт оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели приблизятся к своей климатической норме. <...> Атмосферное давление будет расти и составит
«Яндекс.Погода» также отмечает, что температура сейчас в норме. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Северной столице чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 2 градусов ночью до плюс 8 днём. Самое холодное 5 апреля выдалось в 1960 году, минус 16 в дневные часы, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 23.
В следующие два дня осадков уже не ожидается, а температура будет повышаться. В пятницу столбики термометров могут показать плюс 10.