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    Снег в Петербурге ещё возможен, но антициклон уже старается вовсю. Скоро ждём плюс 10

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Фактическая весна пока не пришла в Петербург, но она близко. Сегодня ещё возможен небольшой снегопад, однако невидимый антициклон уже начал менять погоду.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе местами небольшой снег, ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём повысится до плюс 4–6.

    «Сегодня на метеорологические условия в Северной столице начнёт оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели приблизятся к своей климатической норме. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    «Яндекс.Погода» также отмечает, что температура сейчас в норме. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Северной столице чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 2 градусов ночью до плюс 8 днём. Самое холодное 5 апреля выдалось в 1960 году, минус 16 в дневные часы, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 23.

    В следующие два дня осадков уже не ожидается, а температура будет повышаться. В пятницу столбики термометров могут показать плюс 10.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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