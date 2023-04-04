«Цены растут, а зарплаты не очень». Путин рассказал о будущем коммунальных платежей

В ближайшие полтора года серьезных изменений платежей по ЖКХ не ожидается. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Тулажелдормаша».

«В полтора года ближайшие никаких серьёзных изменений здесь [в платежах по ЖКХ] не должно происходить», — сказал он (цитата по РИА Новости).



По словам главы государства, власти передвинули следующую индексацию платежей на 1 июля 2024 года.

Также Путин назвал первоочередной для страны задачей рост доходов людей, передает ТАСС. «Цены растут, а зарплаты не очень. <…> Решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один», — сказал президент.

