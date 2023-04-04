    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.95eur84.62
    ТЕМА ДНЯ

    Показания Дарьи Треповой

    «Цены растут, а зарплаты не очень». Путин рассказал о будущем коммунальных платежей

    3435
    44 комментария

    В ближайшие полтора года серьезных изменений платежей по ЖКХ не ожидается. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими «Тулажелдормаша».

    «В полтора года ближайшие никаких серьёзных изменений здесь [в платежах по ЖКХ] не должно происходить», — сказал он (цитата по РИА Новости).


    По словам главы государства, власти передвинули следующую индексацию платежей на 1 июля 2024 года.

    Также Путин назвал первоочередной для страны задачей рост доходов людей, передает ТАСС. «Цены растут, а зарплаты не очень. <…> Решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один», — сказал президент.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинЖКХ
    ЛАЙК2
    СМЕХ30
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 44

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    44
    close