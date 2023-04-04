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    Главный синоптик Петербурга: Сегодня — переходный день, наступает перелом в погоде

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Весна скоро вернётся в Петербург. В середине апреля уже можно думать о начале дачного сезона. Об этом 4 апреля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    По его словам, сегодня — «день переходный», наступает «долгожданный перелом» в характере погоды. Пока ещё холодно, но «облачность с отдельными остатками снежинок» уходит, и атмосферное давление растёт. Так что уже завтра до нас доберётся антициклон и начнёт устойчиво определять погоду.

    «Антициклон приходит с севера, так что ночи будут еще прохладными, даже с отрицательными температурами, но днем воздух будет быстро прогреваться, и в Санкт-Петербурге станет все теплее и теплее», — объясняет синоптик.

    В среду, 5 апреля, воздух прогреется до плюс 5 градусов, а в конце недели — до плюс 10. А самое главное, что больше не ожидается осадков и ветра.

    «Солнышко будет появляться, снег сходить, земля подсыхать. Так что к середине месяца можно уже будет думать о начале дачного сезона, но не Карельском перешейке, конечно», — резюмирует Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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