Главный синоптик Петербурга: Сегодня — переходный день, наступает перелом в погоде

По его словам, сегодня — «день переходный», наступает «долгожданный перелом» в характере погоды. Пока ещё холодно, но «облачность с отдельными остатками снежинок» уходит, и атмосферное давление растёт. Так что уже завтра до нас доберётся антициклон и начнёт устойчиво определять погоду.

Весна скоро вернётся в Петербург. В середине апреля уже можно думать о начале дачного сезона. Об этом 4 апреля рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале .

«Антициклон приходит с севера, так что ночи будут еще прохладными, даже с отрицательными температурами, но днем воздух будет быстро прогреваться, и в Санкт-Петербурге станет все теплее и теплее», — объясняет синоптик.



В среду, 5 апреля, воздух прогреется до плюс 5 градусов, а в конце недели — до плюс 10. А самое главное, что больше не ожидается осадков и ветра.



«Солнышко будет появляться, снег сходить, земля подсыхать. Так что к середине месяца можно уже будет думать о начале дачного сезона, но не Карельском перешейке, конечно», — резюмирует Колесов.

