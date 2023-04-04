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    Затянувшийся февраль всё-таки заканчивается. Снега в Петербурге пока больше не ждут

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    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    Снег покидает прогнозы синоптиков. Более того, дневные температуры в ближайшие дни будут повышаться, как будто и вправду пришла весна. По ночам, впрочем, всё ещё морозно.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 4 апреля в Петербурге будет без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2–4 градусов, днем составит плюс 1–3. Ночью на дорогах местами гололедица.

    «Затянувшийся февраль подходит к концу», — шутит в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, на погоду в регионе влияет северная периферия циклонического вихря. Она удерживает в небе облачный покров и даёт вероятность небольших осадков в виде снега и мокрого снега. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшняя дневная температура в Петербурге — ниже обычного. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 3 градусов ночью до плюс 8 днём. Самое холодное 4 апреля выдалось в 1960 году, минус 16, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 15 градусов.

    В среду и четверг, по прогнозу СЗ УГМС, снегопадов не ожидается и выглянет солнце. При этом по ночам будет холодать до минус 3–5 градусов, зато днём в четверг — уже до плюс 9.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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