Если не доллар и евро, то что? Возможны ли импорт и валютные переводы в условиях санкций и ограничений

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Несмотря на то, что санкционные списки расширяются, а расчеты в иностранных валютах — усложняются, российские компании не прекратили внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Только теперь вместо Европы — Азия, вместо долларов и евро — юани и дирхамы, а вместо договоров с правообладателями — параллельный импорт.



О том, как работать в меняющемся мире, в чем риски и особенности параллельного импорта, где проще открыть счет и какие валюты удобнее использовать, говорили участники конференции, организованной «Фонтанкой» совместно с ББР Банком и Ассоциацией экспортеров и импортеров.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Валюта на выбор Традиционно основные расчеты при международных торговых операциях осуществлялись в долларах и евро — на них приходилась подавляющая доля транзакций.

— С февраля прошлого года, когда начали вводиться санкции против банков, а корреспондентские счета в зарубежных банках — закрываться, наши азиатские счета оказались крайне востребованы, — рассказал Владимир Шмелев, руководитель Департамента корпоративного бизнеса ББР Банка (г. Москва). — Поскольку клиентам все равно нужно как-то выстраивать расчеты, мы оперативно расширили номенклатуру счетов, каждую неделю открываем новые корреспондентские счета и расширяем список обслуживаемых валют.



По его словам, самая сложная ситуация сложилась с евро: по сути с этой валютой продолжают работать только российские дочки европейских банков, но и они сейчас под угрозой американских санкций с трудом могут это делать. В ближайшее время расчеты в евро проводить будет практически невозможно. С долларом ситуация проще, но ненамного: ситуация постоянно усложняется, включаются вторичные санкции. Достаточно свободно по-прежнему можно переводить доллары в Турцию и страны ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия).

Владимир Шмелев, руководитель Департамента корпоративного бизнеса ББР Банка (г. Москва) Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Сделки по импорту точно можно осуществлять. А вот с экспортными контрактами могут быть проблемы, т. к. любая оплата долларами несет риски, — пояснил Владимир Шмелев. — Для западных банков это ведет к гигантским штрафам, а для российских — к закрытию корреспондентских счетов за рубежом. Поэтому если вы хотите получать выручку в долларах или евро, то необходимо выстраивать торговые дома за рубежом.



С другими валютами проблем нет, кроме того, что они используются локально. Например, дирхам становится все более популярен, потому что его курс жестко привязан к доллару США. Еще один вариант — китайские юани. Но если с Китаем юанями расплачиваться более-менее просто, то вне Поднебесной деньги могут идти 2–3 недели из-за особенностей работы китайских банков.

Популярной валютой является турецкая лира — например, у ББР банка корсчета открыты там сразу в четырех банках. Турция в принципе популярное направление для бизнеса, хотя периодически и оттуда приходят новости о приостановке поставок или каких-то трудностях. Из валют, которые менее на слуху, Шмелев отметил корейскую вону и японскую иену: по ним есть определенные ограничения, но тем не менее платежи проходят.



Как рассказала Лариса Смирнова, начальник Управления корпоративного бизнеса филиала ББР Банка в г. Санкт-Петербурге, в последнее время все больше клиентов переориентируются на индийские рупии, в связи с чем в Индии также был открыт корреспондентский счет.

Лариса Смирнова, начальник Управления корпоративного бизнеса филиала ББР Банка в г. Санкт-Петербург Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Импорт с препятствиями

Еще одной особенностью нового времени стал параллельный импорт. Если до 2022 года все товары ввозились на территорию России только с согласия правообладателя, то теперь возможны варианты, которые регулируются постановлением правительства РФ и приказом Минпромторга.



— Ряд товаров разрешили ввозить без согласия правообладателя, так как это необходимо для поддержания поставок, наполнения товарных рынок и для обеспечения работы промышленных производств, — напомнил Артур Леер, вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс». Он также отметил, что юридически этот механизм сейчас работает в двух форматах. Первый: когда партнеры за границей в целом готовы поставлять товары в РФ, но не могут это делать сами — например, из-за риска санкций. Это простой вариант: здесь понятно, как действовать, банки готовы осуществлять финансовую логистику, понятно, как везти — если не напрямую, то через такие страны, как Армения, Киргизия, Казахстан, Турция, Гонконг и т. п . «Поставщики говорят: дайте нам компанию из такой страны для заключения договора — и мы продадим товар, — говорит Артур Леер. — Сложности возникают там, где производитель не хочет, чтобы конечным потребителем товаров стала Россия». Тогда приходится искать коридоры. В частности, таким международным хабом стала Турция, но не так давно и там возникли проблемы.



Перечень товаров, которые возможно ввозить по схеме параллельного импорта, не статичен. Изменения в приказ Минпромторга вносились уже 4 раза. Список расширяется, исходя из потребностей бизнеса: например, если необходимо какое-то оборудование для производства — а оно все, как правило, импортное. Иногда товары из перечня исключаются — например, если правообладатель сначала не хотел ввозить товары в Россию, а потом передумал. Таких примеров немного, но они есть.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Из основных претензий к параллельному импорту — его временный статус, обозначенный Минпромторгом, — говорит Артур Леер. — Предприниматели выстраивают логистические пути, получают сертификаты, решают таможенные вопросы — это огромные затраты. И как быть, если завтра Минпромторг решит, что мера закончилась и больше не требуется РФ? Мне кажется, что его надо внести на постоянной основе. На самом деле, большое количество стран использует международный принцип легализации исчерпания права: это и США, и Китай, и Франция, и Турция. Есть международный опыт, который говорит о том, что параллельный импорт не вредит, а позитивно влияет на экономику. Те, кто против этого механизма, ссылаются на сложности с гарантийным обслуживанием и т. д., но уже есть международный опыт решения такого рода проблем.



Например, по его словам, уже неоднократно случались ситуации, когда на момент заказа оборудования оно входило в список разрешенного для параллельного импорта, а когда товар дошел до границы через 6 месяцев — он был уже исключен. Пришлось решать вопрос в судебном порядке.

— Должен быть регламент, который регулирует вопросы включения и исключения кодов, — чтобы предприниматели четко понимали процедуру и могли хеджировать свои риски, — резюмировал Артур Леер. — Кроме того, нужно решить коллизию с тем, что сейчас фактически отменены ряд норм Гражданского кодекса, и встает вопрос, как будет складываться судебная практика в этих спорах.

В другой юрисдикции

Решением проблем с финансовой логистикой, в том числе для параллельного импорта, может стать открытие компании за рубежом. При этом может быть также выполнена релокация всего бизнеса или только его владельца.



— Если ваш контрагент не хочет или не может платить в Россию, то это юрлицо со своим зарубежным счетом станет вашим платежным агентом, — рассказывает о плюсах создания иностранной компании Владислав Донченко, заместитель руководителя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, партнёр практики и налогообложения и международного структурирования юридической компании «Лекс Альянс». — Если вы хотите свои товары распространять в других странах, то можно создать грузовой хаб за рубежом и оттуда отгружать продукцию. Иностранная компания также может помочь повысить налоговую эффективность бизнеса, если правильно выбрать юрисдикцию.



Если говорить о релокации, то наиболее интересными, по его словам, сейчас выглядят такие страны, как Турция и Сербия, Объединенные Арабские Эмираты тоже — но они требуют больших затрат. Для того чтобы выбрать, отмечает Владислав Донченко, нужно оценить инфраструктуру, транспортное сообщение, возможность отправлять и принимать валюту, особенности правового сектора — и дальше уже принимать осознанное решение.



Например, Гонконг подходит не для релокации, а для создания международной торговой компании с нулевым налогообложением, так как в этой стране налогом облагается только тот доход, который образовался внутри нее. Если вы планируете продавать и покупать только за пределами Гонконга — то это удобная юрисдикция. Единственное, что банки государства сейчас нелояльно относятся к российским паспортам, поэтому счет на гонконгскую компанию придется, скорее всего, открывать на материковом Китае (более сложные требования к документам) или в Турции (стандартная процедура и пакет документов). Поскольку для открытия счета директор должен лично приехать в банк, Турция более предпочтительна. Важная особенность: Гонконг — участник международного автоматического обмена финансовой информацией, т. е. спрятать свои капиталы при прямом владении не удастся. Правда, здесь есть инструменты для номинального владения, а дальше, раскрывать или не раскрывать свое участие — личное дело каждого, отметил Владислав Донченко. Он также напомнил, что до 30 апреля российские предприниматели, у которых есть контролируемые иностранные компании (КИК), должны отчитаться о доходах в налоговой, иначе — штраф 500 тыс. рублей.

Владислав Донченко, заместитель руководителя правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, партнёр практики и налогообложения и международного структурирования юридической компании «Лекс Альянс» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следующая страна, про которую чаще всего говорят в последнее время, — это ОАЭ. Плюс Эмиратов: получив резидентскую визу, вы защитите себя от интереса со стороны российских налоговых органов — страна не участвует в автоматическом обмене. Как отметил Владислав Донченко, компанию здесь можно зарегистрировать быстро, но вот открытия корпоративного счета в местном банке придется ждать и полгода. Поэтому для компании в ОАЭ есть смысл открыть счет в Турции. Процедура будет быстрее, и работать с партнерами в РФ станет проще.



— Мы в России избалованы банковским сервисом, — отметил он. — Забудьте про круглосуточную поддержку по телефону — в эмиратском банке могут неделю-полторы просто рассматривать ваше письмо.

Вариантов развития бизнеса в Эмиратах несколько: можно открыть компанию со статусом mainland company, компанию в одной из 40 free-зон или offshore-company. Но каждый вариант надо рассматривать, исходя из типа деятельности и потребностей бизнеса. Сейчас в ОАЭ внедряется налог на прибыль со ставкой 9 %, но, несмотря на это, в большинстве free-зон не придется платить никаких налогов. При этом затраты на создание присутствия в ОАЭ могут подрасти из-за дополнительных условий получения право на ставку 0 % .

Турция привлекательна как сама по себе, так и для открытия счетов компаний, зарегистрированных в других странах — упомянутых выше Гонконге и ОАЭ. Для россиян преимущество Турции в том, что она работает с рублями: их можно и отправлять, и получать, также свободно между странами ходят доллары и лиры.



Страна привлекала россиян еще и простым оформлением ВНЖ при приобретении и аренде недвижимости, но в связи с наплывом желающих ситуация усложнилась и вероятность отказа выросла.

В качестве страны, удобной для работы с Европой, Владислав Донченко назвал Сербию. Плюс здесь есть льготы по налогу на прибыль для малого бизнеса, можно быстро открыть счет и компанию, а для получения ВНЖ достаточно зарегистрировать ИП и арендовать жилье. Но и в Сербии сейчас местные власти более пристально изучают кандидатов на ВНЖ.

Среди стран ЕАЭС, по словам экспертов, дешевле всего открывать бизнес в Киргизии. Достаточно налажена работа и в Армении, и в Узбекистане. А вот к Казахстану в последнее время отношение более настороженное.

Снизить риски Отдельно стоит отметить налоговые риски для участников ВЭД, которые, впрочем, совпадают с теми, что ожидают предпринимателей и при работе внутри России.



— Проблемы налогоплательщиков создаются самими налогоплательщиками, — утверждает Владислав Донченко. — И камень, который вы подбросили сегодня, упадет на вас через два квартала в налоговой.



Среди основных проблем он назвал взаимодействие с аффилированными компаниями, если между ними заключаются не рыночные сделки, которые при этом несут вам налоговую выгоду. Еще одна распространенная история — товарные знаки, другая интеллектуальная собственность, которая передается вашей же иностранной компании или российскому ИП на УСН, а затем российская фирма начинает платить роялти, искусственно снижая налоговую базу.

— Любое ваше действие должно быть осознанным и продуманным с точки зрения последствий, — отметил Владислав Донченко. — Например, серьезной ошибкой можно назвать игнорирование налоговых органов, когда они просят прийти для дачи пояснений. На стадии предпроверочного анализа можно и доказать свою невиновность, и в некоторых случаях снизить в 10 раз требования. А вот когда акт по проверке составлен и решение о привлечении к ответственности уже принято — шансов становится гораздо меньше.



По его словам, налоговая сейчас четко прослеживает и истории с взаимозависимыми лицами, и обналичку, и номинальное выполнение работ по договору контрагентами, которые на самом деле передаются другим исполнителям.

— Проявляйте осмотрительность — проверяйте контрагентов: кто учредитель, кто директор, могут ли они выполнить те обязанности, которые вы на них возлагаете, — напомнил Владислав Донченко. — О налоговой безопасности надо думать сразу, поэтому стоит все документировать и фиксировать — например, снимать на видео встречи с руководством контрагентов.

Лариса Смирнова дополнила, что в налоговой системе все компании помечены «светофором» — зеленым, желтым или красным цветом. И если «зеленый» клиент банка пытается взаимодействовать с «желтой» или «красной» компанией, то сам рискует стать «желтым» — в таком случае банк будет придирчиво рассматривать каждый платеж и запрашивать дополнительные документы. «Выхода из «красной» ситуации еще ни один клиент не нашел», — заключила Лариса Смирнова.



Пути есть Тем не менее, несмотря на все трудности, деятельность компаний на внешних рынках не прекращается.



— Мы работали с ВЭД на протяжении долгих лет, как с европейским, так и с азиатским направлением, — отметил Владимир Шмелев. — Сейчас азиатское направление стало более востребованным, и мы надеемся, что наша экспертиза сможет помочь бизнесу.

— Ассоциация экспортеров и импортеров ежедневно решает массу вопросов, которые перед нами ставят наши участники, экспортеры и импортеры, профессиональное сообщество в целом, — говорит Артур Леер. — Сейчас, как никогда, важна внешнеэкономическая деятельность, и в этих условиях приходится находить самые нестандартные решения.