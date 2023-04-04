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    В Кургане иностранец использовал Вечный огонь как зажигалку. Возбуждено уголовное дело

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    В Кургане задержали иностранца, который похозяйничал на Аллее Славы: переставлял венки и прикурил от Вечного огня. Об этом 3 марта сообщает местный городской портал 45.RU.

    По данным СМИ, пьяный мужчина прогулялся по монументу павшим воинам и распивал спиртное вблизи воинского захоронения.

    Нарушителя нашли по камерам, а затем доставили в отдел полиции № 1. Им оказался 29-летний приезжий с видом на жительство в РФ.

    Возбуждено уголовное дело по третьей части 354.1 статьи Уголовного кодекса РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»).

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