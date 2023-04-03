Апрель не порадует. Синоптик рассказал, чего петербуржцам ждать от второго месяца весны

Без снега в апреле не обошлось и в прошлом году. Снегопады, пусть и меньшей силы, были вплоть до 7 апреля, да и воздух прогревался чуть сильнее. Об этом 3 апреля рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Наступивший апрель теплом не порадует, в целом средняя температура воздуха по итогам месяца окажется в пределах +4,5...+5,2°», — рассказал Леус в своем телеграм-канале. Он отметил, что норма для Петербурга — 5,2 градуса.

Синоптик добавил: «Наиболее заметным отрицательное отклонение будет в первой и третьей декадах. Вторая десятидневка будет немного теплее положенного».