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    Апрель не порадует. Синоптик рассказал, чего петербуржцам ждать от второго месяца весны

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    Без снега в апреле не обошлось и в прошлом году. Снегопады, пусть и меньшей силы, были вплоть до 7 апреля, да и воздух прогревался чуть сильнее. Об этом 3 апреля рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Наступивший апрель теплом не порадует, в целом средняя температура воздуха по итогам месяца окажется в пределах +4,5...+5,2°», — рассказал Леус в своем телеграм-канале. Он отметил, что норма для Петербурга — 5,2 градуса.

    Синоптик добавил: «Наиболее заметным отрицательное отклонение будет в первой и третьей декадах. Вторая десятидневка будет немного теплее положенного».

    По словам Михаила Леуса, осадков в апреле, согласно прогнозам, будет несколько больше, чем обычно. При норме в 37 миллиметров к концу месяца ожидается от 42 до 52 миллиметров осадков.

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