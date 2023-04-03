На Васильевском острове в доме Брюллова откроется креативное пространство

Как рассказал «Фонтанке» 3 апреля Александр Басалыгин, основатель BS Art Development Group, которая занимается проектом, точных сроков открытия пространства пока нет, однако компания планирует завершить работы в конце лета — осенью 2024 года.

Дом Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, 21, который долгое время стоял заброшенный, преобразится в креативное пространство. BS Art Development Group, которая реализует проект, планирует завершить реставрационные работы уже в 2024 году.

«Работ достаточно много. У нас там и замена кровли, усиление фундамента, перекрытий, восстановление предметов охраны и реставрация фасадов», — рассказал Басалыгин.



«Фактически дом Брюллова находится в аварийном состоянии, там аварийно и требует ремонта все в некоторых частях здания. Отсутствуют коммуникации. Сейчас мы проводим противоаварийные работы по сохранению предметов охраны памятника», — добавил основатель проекта.



Здание на Кадетской линии, 21, было построено в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. Изменения коснулись интерьеров, флигелей и дворового фасада, но главный фасад здания остался неизменным. В 2008 году дом Брюллова — федеральный памятник — был признан аварийным. А в июне 2016 года правительство постановило изъять все жилые помещения и участок под домом для государственных нужд. Смольный сначала планировал отдать здание под музей ВООПИиК, потом его хотели передать для обустройства музея исламской культуры.

