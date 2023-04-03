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    На Васильевском острове в доме Брюллова откроется креативное пространство

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    Дом Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова, 21, который долгое время стоял заброшенный, преобразится в креативное пространство. BS Art Development Group, которая реализует проект, планирует завершить реставрационные работы уже в 2024 году.

    Как рассказал «Фонтанке» 3 апреля Александр Басалыгин, основатель BS Art Development Group, которая занимается проектом, точных сроков открытия пространства пока нет, однако компания планирует завершить работы в конце лета — осенью 2024 года.

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    «Работ достаточно много. У нас там и замена кровли, усиление фундамента, перекрытий, восстановление предметов охраны и реставрация фасадов», — рассказал Басалыгин.

    «Фактически дом Брюллова находится в аварийном состоянии, там аварийно и требует ремонта все в некоторых частях здания. Отсутствуют коммуникации. Сейчас мы проводим противоаварийные работы по сохранению предметов охраны памятника», — добавил основатель проекта.

    Здание на Кадетской линии, 21, было построено в 1780-х годах. В 1845-м его перестроил для собственной семьи архитектор Александр Брюллов. Изменения коснулись интерьеров, флигелей и дворового фасада, но главный фасад здания остался неизменным. В 2008 году дом Брюллова — федеральный памятник — был признан аварийным. А в июне 2016 года правительство постановило изъять все жилые помещения и участок под домом для государственных нужд. Смольный сначала планировал отдать здание под музей ВООПИиК, потом его хотели передать для обустройства музея исламской культуры.

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