«Работа есть. Приходите». Кадровые потребности Петербурга, или Как повысить престиж рабочих профессий

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Петербург столкнулся с кадровым голодом: новых сотрудников активно ищут не только частники, но и комитеты Смольного. На рынке труда не хватает дворников, водителей, трактористов, механизаторов — в то время как работодатели готовы предложить и временное жилье, и обучение, и даже возможность попариться в бане после тяжелого рабочего дня. При этом скептическое отношение к рабочим профессиям и угрозы «Будешь плохо учиться — дворником станешь» в обществе сохраняются. Как Петербург может привлечь профессиональные кадры и что предлагают работодатели, рассказали руководители городских комитетов на круглом столе «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Станислав Протасов, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Валерий Сапожников, директор учебно-методического центра Жилищного комитета Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Олег Зотов, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Татьяна Иванова, исполняющая обязанности директора Центра занятости Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Василий Пониделко, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» На экране: Оксана Маликова, директор ГУП «ТЭК СПб» по персоналу Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Люди избегают физического труда

— Сегодня в сфере энергетики и инженерного обеспечения трудятся более 45 тысяч человек на 90 предприятиях. При этом на популярных сайтах по поиску работы размещено две тысячи вакансий. Прямо сейчас потребность есть практически во всех возможных специальностях — начиная от электромонтеров и механизаторов и заканчивая инженерами. Большая потребность — в IT-специалистах и квалифицированных экономистах. Такой голод был всегда — и, наверно, это хорошо, потому что так предприятия конкурируют за качественные кадры и получают их, — считает Станислав Протасов, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.



Сегодня в транспортном комплексе Петербурга трудится свыше 40 тысяч человек, рассказал Валентин Енокаев, председатель городского Комитета по транспорту. Предприятия отрасли относятся к системообразующим, так что профессия становится гарантом, что гражданин нужен городу и его рабочее место зафиксировано. Но на потребность в новых сотрудниках серьёзно повлияла пандемия.

Валентин Енокаев, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







— Основная наша задача — сохранение необходимого штата водителей. Их у нас сейчас более 12 тысяч. Это и водители автобусов, и трамваев, и троллейбусов. Обучаем их в наших учебных комбинатах и образовательных центрах перевозчиков самостоятельно, процесс достаточно длительный — не менее 240 часов. В период пандемии проведение занятий было ограничено, поэтому некоторый отток кадров произошёл. И надо понимать: с развитием города, строительством новых объектов, вводом каждого нового жилого дома обслуживание территорий увеличивается, маршруты добавляются. Сейчас открытые вакансии, безусловно, есть. Но это не значит, что у нас какой-то кадровый кризис, — транспортная работа выполняется в полном объёме, — объяснил Валентин Енокаев.



Ждать помощи от мигрантов не стоит — они и раньше не были значительной частью многих трудовых коллективов в городских организациях. К примеру, для работы тем же водителем требуются права российского образца и соответствующая квалификация, подчеркнул Валентин Енокаев. В сфере энергетики и инженерного обеспечения предприятия тоже не привлекают мигрантов из ближнего зарубежья, отмечает Станислав Протасов. Однако их услугами часто пользуются подрядчики.

Станислав Протасов, председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жилищная отрасль сейчас проводит «сверхмасштабный набор» — почти 6 тысяч человек, рассказал Олег Зотов, председатель Жилищного комитета Петербурга. После перехода на новую систему работы открылись 4300 вакансий специалистов ручного труда. Одних только механизаторов набирают 1150. Из них больше 500 уже приступили к работе, почти тысяча мест подготовлена для инженерно-технических кадров.



— Мы несколько отстаем по набору специалистов ручного труда, но это не критично. Как показывает практика, при достаточном объёме механизации мы справляемся даже в условиях некоторого дефицита «ручников». Он, наверное, неизбежен в силу специфики работы и тех кадровых условий, которые характерны для мегаполисов. Как и в любом крупном европейском и американском городе, люди охотнее идут продавать телефоны в подземном переходе и избегают физического труда, — считает он.



Как популяризируют рабочие профессии

— Методы донесения информации очень сильно изменились: сейчас молодёжь смотрит в телефон, а не на билборды. Нам надо убедить их выбрать рабочую специальность в ПТУ, а многие петербуржцы воспринимают это как не совсем тот путь, которым хочется пойти. Поэтому мы приглашаем детей на транспортные предприятия и показываем, как профессия выглядит изнутри. К примеру, можно посмотреть на вышку, которая управляет самолетами, или в порт съездить и выяснить, что оператор крана зарабатывает до 500 тысяч в месяц. Рабочая специальность, между прочим. В итоге через такие выезды и получается «открыть глаза», — поделился Валентин Енокаев.

Центр занятости реализует различные профориентационные проекты — в том числе совместно с работодателями организует для школьников и студентов экскурсии на предприятия города, рассказала Татьяна Иванова, исполняющая обязанности директора Центра занятости Санкт-Петербурга. Чаще — для школьников, начиная с 9 класса. Есть и другие методы борьбы за сотрудника: к примеру, конкурсы профессионального мастерства. Недавно жилищный комитет проводил конкурс, где лучший дворник Петербурга получила «Ладу Гранта», а лучший тракторист — «Ладу Нива», отметил Олег Зотов.



— Основная проблема, с которой мы сталкивались последние годы, — это маргинализация, формирование негативного образа жилищно-коммунального хозяйства, — считает он. — И действительно, мамы продолжают пугать детей тем, что из-за плохих оценок есть риск стать дворником. Сейчас перед нами стоит главная задача: снова сделать профессию петербургского дворника почетной. Мы реализуем целый комплекс мероприятий, улучшаем условия труда. Впервые за последнее десятилетие выделили финансирование, а именно более 2,5 млрд рублей, на воссоздание и ремонт инфраструктуры, в том числе и помещений для переодевания, — подчеркнул Олег Зотов.

Олег Зотов, председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, комитету удалось существенно повысить зарплаты. Сегодня механизатор получает 77 тысяч рублей до вычета налогов, а если климатические условия требуют сверхурочной работы, то эта цифра может превышать и 100 тысяч рублей. Базовая же зарплата для дворников составляет 49 тысяч рублей, поделился он.

— Конечно же, кадровый вопрос всегда основывается на заработной плате. Ее необходимо поднимать. Сегодня мы стараемся удерживать одну линейку с работниками жилищной отрасли, но работа дворника во дворе и дворника на Невском проспекте — это разная нагрузка. Летом заработки выше, зимой — ниже, — объяснил Василий Пониделко, председатель городского комитета по благоустройству. — Смена суточная, поэтому зарплата, условия труда и отдыха, устои и жизнь на предприятиях — это очень важно. Например, у одного из предприятий на территории есть массажный кабинет, для женщин — салон красоты. 200 водителей ежедневно питаются за счет работодателя.



— Создаются такие условия, чтобы человек приходил как в семью, мог отдохнуть с сослуживцами. В одном из предприятий оборудовали сауну, чтобы работники могли попариться и погреться после работы на холоде. И для нас это новый тренд, — также поделился Василий Пониделко.

В садово-парковом хозяйстве Комитета по благоустройству задействованы 15 акционерных обществ и 5 государственных компаний — это более 2000 рабочих мест. В каждом районе жители ближайшего к себе предприятия могут найти там работу — вакансии всегда есть, подчеркнул он.

Василий Пониделко, председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В прошлом году зарплаты существенно подняли и в транспортном комплексе, проиндексировав их более чем на 8%. С апреля запланирован ещё примерно такой же рост. Социальный пакет тоже не отстаёт: три главных транспортных предприятия города — ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Горэлектротранс», ГУП «Петербургский метрополитен» — предоставляют работникам оплачиваемый отпуск, больничный, гибкий график, стабильную зарплату, медицинское обслуживание, отдых для детей и работников на льготных условиях. У метрополитена, например, есть даже свой санаторий в Зеленогорске. Существуют меры и нематериального стимулирования: в частности, для молодых специалистов — возможность участвовать в жизни предприятия, войдя в Молодежный совет. Но не менее важен и профессиональный рост.

— То, что мы можем дать, — реальная карьерная перспектива. Никаких стеклянных потолков в государственных предприятиях нет, — рассказал Валентин Енокаев. — Начальник «Метрополитена» начинал трудовую деятельность с обходчика путей и с самого низа дорос до высокой должности. В «Пассажиравтотрансе» директор начинал карьеру с водителя троллейбуса.



— В общем-то, в любой сфере государственного городского хозяйства есть один положительный тренд — работа есть. Приходите, мы создадим все условия, — заключил Василий Пониделко.

Портрет соискателя Сейчас на петербургском рынке труда наибольшая потребность в персонале в сферах промышленности, транспорта, энергетике, ритейла — эти отрасли лидируют по количеству вакансий, отмечает Татьяна Иванова. В основном, это «синие воротнички». При этом 70% соискателей (клиентов службы занятости) — люди с высшим образованием, которые потенциально с предлагаемыми вариантами работы не совсем согласны. Плюс 65% из них — женщины, а им подходят далеко не все предлагаемые варианты работы.

Татьяна Иванова, исполняющая обязанности директора Центра занятости Санкт-Петербурга Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Люди, приходящие к нам в поиске работы, не всегда те самые «синие воротнички», которых ищут сегодня работодатели. Конечно, кого-то можно обучить, но закрыть потребность городских предприятий полностью не получится. Мы ищем выходы на другую целевую аудиторию, молодежь. В службе занятости состоит на учете лишь 25% молодых соискателей, которых потенциально можно представить работодателям или переподготовить под их текущие потребности. Поэтому мы находим новые форматы работы, организуем Дни карьеры в колледжах и ВУЗах, молодежные карьерные форумы. С сентября провели несколько крупномасштабных мероприятий для студентов, где приняли участие около 3 000 потенциальных соискателей. Выпускники и студенты старших курсов встречаются с работодателями по профилю образования и проходят собеседования, отборы для организации практики, стажировки, трудоустройства, даже с частичной занятостью во время обучения, — объяснила Татьяна Иванова.



Олег Зотов отмечает, что на предложение сделать город чище откликаются в основном петербуржцы. Более того, Василеостровский район принял на работу в большей степени самих василеостровцев. Однако есть и жители других городов — им при необходимости готовы предоставить временное жилье.

— К примеру, к нам переехала семья из Пензы: ребенок поступил в один из петербургских вузов, муж работает трактористом, а супруга — дворником. Они повысили семейный доход и получили временное жилье. Есть и совершенно уникальный случай — гражданин Голландии трудится в Московском районе трактористом. Человек приехал, женившись на петербурженке, несколько лет руководил турфирмой. Но, к сожалению, пандемия сказалась на таком виде бизнеса особенно остро, — рассказал он.

Кроме того, сейчас возрождаются рабочие династии: отец, проработав на предприятии много лет, приводит сына — отмечает Василий Пониделко.



— Еще 10 лет назад все говорили, что рабочие династии — это очень плохо, мобильность каждого и возможность перелететь с одного места на другое — вот наше достижение. И мы вновь возвращаемся к тому, от чего ушли, — добавил Валерий Сапожников.



Учить или переучивать? < При этом компетенций выпускников колледжей и вузов может не хватать. В ПТУ сохранили уровень качества только железнодорожные программы и пищевая промышленность, считает Валерий Сапожников, директор учебно-методического центра Жилищного комитета. Кроме того, жилищный и транспортные комитеты переходят на современную технику, которая требует новых подходов. Приходится учить дальше.

— Все как обычно. Приходишь на работу и начинаешь переучиваться. Базовые компетенции — это хорошо, но и требованиям предприятий приходится соответствовать, — отметил Валентин Енокаев.



— Когда мы говорим о высшем образовании для жилищной системы — здесь большие проблемы, — подчеркнул Валерий Сапожников. — Последние 20 лет утрачиваются специальности по управлению многоквартирным домом. Мы же занимаемся переподготовкой и переквалификацией: к примеру, если ты работник культуры, можешь пройти через нас и получить образование по эксплуатации жилого фонда. Сейчас задача нашего учебного комбината — продолжать обучать по тем традициям, что у нас были, наращивать новые компетенции.

Валерий Сапожников, директор учебно-методического центра Жилищного комитета Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В учебно-методическом центре жилищного комитета получают квалификацию люди от 16 до 90 лет. Недавно был первый выпуск мастеров и начальников по уборке улиц, а в этом году планируют подготовить еще 120 человек. Всего под новую реформу комитета необходимо 480 новых специалистов, подчеркнул Валерий Сапожников.



— Еще в прошлом году мы провели переподготовку всех директоров районных жилищных агентств. Люди, которые занимались администрированием бумажных процессов, столкнулись с необходимостью переключиться на производственную деятельность. Появились автобазы, сотни сотрудников — они отвыкли это делать за последние 10 лет, — рассказал Олег Зотов.



Всего в течение 2023 года 2200 человек получат дополнительную квалификацию в жилищной сфере, поделился он.

Учебный центр ГУП «ТЭК СПб» не только готовит специалистов, но и проводит программу по популяризации рабочих профессий:

— Мы работаем с сузами и вузами, чтобы студенты предпоследнего курса учились на оператора котельной или слесаря по обслуживанию тепловых пунктов. В рамках практики они проходят обучение на базе нашего центра, получают эту профессию и впоследствии совмещают работу с учебой на последнем курсе. В итоге мы получаем работника с высшим или средним образованием и с практическим опытом, — поделилась Оксана Маликова, директор ГУП «ТЭК СПб» по персоналу.