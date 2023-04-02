В Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка — эта и другие новости СВО за 2 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 апреля.

Погиб военный корреспондент Владлен Татарский

При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка Владлен Татарский. Инцидент произошел в кафе на Университетской набережной, которое принадлежит Евгению Пригожину. Год назад здесь начал работу дискуссионный клуб «Киберфронта», где единомышленники обсуждают события, происходящие в Донбассе, на Украине и мировой арене.

По предварительной информации, взорвался бюст, который Владлену принесла женщина в качестве подарка. «Он поблагодарил, она села метрах в трех, через пять минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах», — сообщили «Фонтанке» очевидцы.