Обмелевшее водохранилище под Лас-Вегасом обнажило человеческие кости и раскрыло полувековую тайну

Озеро Мид в 50 километрах от Лас-Вегаса, расположенное на реке Колорадо, стремительно мелея, открыло человеческие останки. Десятилетиями служившее местом для рыбалки, купания и катания на лодках, оно славилось преданиями о том, что преступный мир его использовал как надежное хранилище трупов.
В 2022 году на дне действительно было найдено несколько тел, и вот, месяцы спустя, еще одно из них удалось идентифицировать.
Associated Press сообщает, что погибшего звали Дональд
Среди других останков, что обнажило озеро, отступившее на 52 метра с 1983 года (его уровень воды упал на 70%), — скелет, засунутый в бочку: жертва погибла от выстрела в голову. Его имя установить пока так и не смогли. Кроме того, были найдены останки и установлено имя