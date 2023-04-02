Обмелевшее водохранилище под Лас-Вегасом обнажило человеческие кости и раскрыло полувековую тайну

Озеро Мид в 50 километрах от Лас-Вегаса, расположенное на реке Колорадо, стремительно мелея, открыло человеческие останки. Десятилетиями служившее местом для рыбалки, купания и катания на лодках, оно славилось преданиями о том, что преступный мир его использовал как надежное хранилище трупов.



В 2022 году на дне действительно было найдено несколько тел, и вот, месяцы спустя, еще одно из них удалось идентифицировать.