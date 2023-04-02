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    Обмелевшее водохранилище под Лас-Вегасом обнажило человеческие кости и раскрыло полувековую тайну

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    Озеро Мид в 50 километрах от Лас-Вегаса, расположенное на реке Колорадо, стремительно мелея, открыло человеческие останки. Десятилетиями служившее местом для рыбалки, купания и катания на лодках, оно славилось преданиями о том, что преступный мир его использовал как надежное хранилище трупов.

    В 2022 году на дне действительно было найдено несколько тел, и вот, месяцы спустя, еще одно из них удалось идентифицировать.

    Associated Press сообщает, что погибшего звали Дональд П. Смит и ему было 39 лет, когда в апреле 1974 года он сгинул в водах крупнейшего водохранилища США. Смерть признали несчастным случаем. Что характерно, у полиции не было заявлений о его пропаже, отчете об утоплении или контактов семьи.

    Среди других останков, что обнажило озеро, отступившее на 52 метра с 1983 года (его уровень воды упал на 70%), — скелет, засунутый в бочку: жертва погибла от выстрела в голову. Его имя установить пока так и не смогли. Кроме того, были найдены останки и установлено имя 42-летнего Томаса Эрндта, утонувшего во время ночной прогулки на лодке в 2002 году. О нем заявляла семья. Еще одни останки были разбросаны вдоль береговой линии — их еще пытаются идентифицировать.

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