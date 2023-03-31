Максима Покровского* из группы «Ногу свело!» признали иноагентом

Министерство юстиции 31 марта дополнило реестр иностранных агентов. Так, теперь в этот список входит лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский*. В сообщении ведомства отмечается, что он открыто поддерживал Украину, активно сотрудничал с иностранными структурами и негативно высказывался в адрес граждан России, а кроме того, он собирал средства в поддержку Украины.



Еще один новый иноагент — Сергей Бойко*. Как отмечает Минюст, он призывал к участию в протестных митингах и борьбе с действующей властью в России, а также формировал отрицательное отношение к военной службе.

