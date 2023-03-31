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    Максима Покровского* из группы «Ногу свело!» признали иноагентом

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    Министерство юстиции 31 марта дополнило реестр иностранных агентов. Так, теперь в этот список входит лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский*. В сообщении ведомства отмечается, что он открыто поддерживал Украину, активно сотрудничал с иностранными структурами и негативно высказывался в адрес граждан России, а кроме того, он собирал средства в поддержку Украины.

    Еще один новый иноагент — Сергей Бойко*. Как отмечает Минюст, он призывал к участию в протестных митингах и борьбе с действующей властью в России, а также формировал отрицательное отношение к военной службе.

    Третий человек, которого сегодня добавили в реестр, это Георгий Чентемиров*, который, как сообщает ведомство, получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.

    В перечень сегодня включили также проект «Теплица социальных технологий»*, распространявший фейки о политике органов власти и дискредитировавший ВС РФ. Сайт проекта заблокировали по требованию Генпрокуратуры.

    Общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»* включили в перечень иноагентов, отметив, что оно пропагандировало нетрадиционные отношения, что противоречит политике по сохранению традиционных ценностей. Кроме того, добавили в Минюсте, объединение распространяло материалы, созданные иноагентами и иностранной неправительственной организацией, признанной в России нежелательной.

    Еще один новый иноагент — объединение «Настоящая Россия»*. Министерство юстиции поясняет, что объединение призывало к борьбе с действующей властью в России и собирало средства в поддержку Украины. Сайт «Настоящей России»* заблокирован по решению Генеральной прокуратуры.

    *Внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

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