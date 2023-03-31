Reuters: Илон Маск планирует посетить Китай и встретиться с премьером Госсовета КНР

Владелец компании Tesla Илон Маск планирует в апреле посетить Китай. Предприниматель намерен встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом 31 марта сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планом поездки Маска. По словам одного из источников, точная дата визита зависит от графика Ли Цяна.



Визит Маска в Китай будет первым после пандемии коронавируса. Reuters отмечает, что КНР — второй по объему после американского рынка Tesla, а завод компании в Шанхае является самым крупным производителем электромобилей. Предприятие начало работу в 2019 году, а в прошлом году его модернизировали.

