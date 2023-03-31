СК снова проверяет школу в Новой Москве из-за сообщения о надругательстве над учеником

Школа в Новой Москве, над учеником которой якобы надругался сверстник, снова привлекла к себе внимание Следственного комитета столицы. Как 31 марта рассказали MSK1.RU в пресс-службе ведомства, проводится проверка по факту сообщения о новом случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

Школа предоставила СК все запрошенные в рамках проверки данные, следует из сообщения директора, который приводит MSK1. При этом в учебном заведении отметили, что мальчик и родители не обращались в школу по поводу возможных насильственных действий.