СК снова проверяет школу в Новой Москве из-за сообщения о надругательстве над учеником

Школа в Новой Москве, над учеником которой якобы надругался сверстник, снова привлекла к себе внимание Следственного комитета столицы. Как 31 марта рассказали MSK1.RU в пресс-службе ведомства, проводится проверка по факту сообщения о новом случае сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.
Школа предоставила СК все запрошенные в рамках проверки данные, следует из сообщения директора, который приводит MSK1. При этом в учебном заведении отметили, что мальчик и родители не обращались в школу по поводу возможных насильственных действий.
По данным Baza, над 12-летним мальчиком надругались несколько раз в период с 1 декабря 2022-го по 24 марта 2023 года.
Около недели назад в чатах этой же школы появились два видео. По предварительной информации, над 10-летним мальчиком надругался его сверстник, но не в школе, а у себя дома. Но вскоре и сам стал жертвой буллинга. Якобы мальчик пригласил одноклассника к себе домой и каким-то образом убедил раздеться, снял происходящее на видео, скинул в чат своего класса, а оттуда оно уже попало к ученикам других классов. Те в ответ записали видеопротест автору.
Родители пострадавшего от надругательства школьника обратились в правоохранительные органы. В Следственном комитете столицы проводят проверку по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.