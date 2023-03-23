СК проверяет информацию об изнасиловании четвероклассника в школе Новой Москвы

Ученик четвертого класса стал жертвой сексуального насилия в школе Новой Москвы. Родители мальчика утверждают, что надругательство записали на видео и отправили в чат класса, а администрация учебного заведения, по их словам, пыталась замолчать случившееся. Факт инцидента 24 марта подтвердили MSK1.RU в Следственном комитете.



Родители школьника обратились с заявлением в правоохранительные органы. По номеру на сайте школы журналистам ответили, что не в курсе событий, а руководства нет на месте.



В Следственном комитете столицы рассказали, что проводят проверку по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Следователи опрашивают педагогов и очевидцев.

