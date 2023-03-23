«Пригласил домой, убедил раздеться». Стали известны подробности надругательства над четвероклассником в Новой Москве

В истории с сексуальным насилием над ребенком в Новой Москве фигурируют уже два видео, которые гуляли по школьным чатам. По предварительной информации, над 10-летним мальчиком надругался его сверстник, но не в школе, а у себя дома. Но вскоре и сам стал жертвой буллинга.



Как 23 марта рассказала MSK1.RU мама одного из учеников, видео надругательства уже неделю гуляет по мессенджерам. Она показала сообщение из школьного чата, в котором утверждается, что все произошло 19 марта дома у одного из четвероклассников. Якобы мальчик пригласил одноклассника к себе домой и каким-то образом убедил раздеться, снял происходящее на видео, скинул в чат своего класса, а оттуда оно уже попало к ученикам других классов.

