«Пригласил домой, убедил раздеться». Стали известны подробности надругательства над четвероклассником в Новой Москве

В истории с сексуальным насилием над ребенком в Новой Москве фигурируют уже два видео, которые гуляли по школьным чатам. По предварительной информации, над 10-летним мальчиком надругался его сверстник, но не в школе, а у себя дома. Но вскоре и сам стал жертвой буллинга.
Как 23 марта рассказала MSK1.RU мама одного из учеников, видео надругательства уже неделю гуляет по мессенджерам. Она показала сообщение из школьного чата, в котором утверждается, что все произошло 19 марта дома у одного из четвероклассников. Якобы мальчик пригласил одноклассника к себе домой и каким-то образом убедил раздеться, снял происходящее на видео, скинул в чат своего класса, а оттуда оно уже попало к ученикам других классов.
«Учителя увидели, методисты собрали всех одноклассников и заставили удалить видео с телефонов, сказали не говорить родителям», — говорится в тексте сообщения в чате. Далее, как утверждается, герой видео пришел в школу, а его обидчик остался дома, но ситуация развернулась неожиданным образом. Одноклассники ополчились на автора видео и записали видеопротест, в котором обозвали его геем. Именно второй ролик увидела мама отсутствующего в школе мальчика [того, кто снимал всё на видео] и подняла скандал из-за буллинга.
В департаменте образования Москвы MSK1.RU сообщили, что инцидент между двумя учениками действительно произошел дома у одного из детей, предположительно в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. По словам чиновников, классный руководитель узнала о случившемся 20 марта, после чего поставила в известность администрацию школы и родителей учеников, которых тут же пригласили на встречу. Психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе.
Родители пострадавшего от надругательства школьника обратились в правоохранительные органы. В Следственном комитете столицы проводят проверку по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.