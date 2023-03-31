Новый циклон идёт на Петербург. Готовьтесь к сложностям на дорогах

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта во второй половине дня возможны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днём составит плюс 1–3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Погоду в регионе сегодня формирует передняя часть очередного циклонического вихря. Приближаясь с юго-запада, он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст. , что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».



Это типичная погода для конца марта. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 31 марта выдалось в 1963 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 14, напоминает «Яндекс».

