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    Новый циклон идёт на Петербург. Готовьтесь к сложностям на дорогах

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    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений
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    После вчерашнего солнца погоду в Петербурге портит циклон, идущий с юго-запада. Он несёт новый снег.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 марта во второй половине дня возможны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер восточных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 3–5 градусов, днём составит плюс 1–3 градуса. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

    Погоду в регионе сегодня формирует передняя часть очередного циклонического вихря. Приближаясь с юго-запада, он сохранит в регионе преимущественно облачную погоду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Это типичная погода для конца марта. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 3 до плюс 5 градусов. Самое холодное 31 марта выдалось в 1963 году, минус 16 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 14, напоминает «Яндекс».

    Апрель также начнётся со снега. В субботу синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, сложная обстановка. В воскресенье — небольшой мокрый снег.

    Фото: читатель «Фонтанки» Евгений

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