Медсестра госпиталя МВД на работе получила коленом в нос, за побои судят полковника

Мировой судья в Петербурге рассмотрит дело по статье о побоях в отношении пенсионера, который набедокурил, лежа в больничной палате после употребления алкоголя. Потерпевшая видит в нем преступника.

Как сообщила «Фонтанке» 30 марта Александра Тетюхина, которая трудится в госпитале МВД медсестрой, 62-летнего полковника в очередной раз привезли к ним лечиться в октябре прошлого года. Пенсионер, рассказала «Фонтанке» девушка, был в неадекватном состоянии. Александра зашла проведать пациента вместе с докторами. Как вспоминает медсестра и ее коллеги, он матерился, вырвал катетер и в итоге двинул девушке коленом в нос. Александра упала, на некоторое время потеряла сознание, ее госпитализировали, и неделю она провела в стационаре.



Кости носа уцелели, обошлось ушибом. Также ей диагностировали травму головы и сотрясение мозга.



Долгое время материалы проверки таковыми и оставались. По факту получения травм была проведена экспертиза, даже две. В обоих случаях эксперты не смогли установить степень тяжести. В заключении сказано, что для оценки состояния мозга нужны данные о нем до получения травмы. Александра с такой позицией не согласна, вряд ли многие делают МРТ головы для профилактики, так что таким данным просто неоткуда взяться.



Полковнику в итоге вменили статью КоАП «Побои». Максимум по ней — арест на 15 суток или обязательные работы. Дело о нападении на медицинского работника рассмотрит мировой судья, по вряд ли пенсионеру что-то грозит — уже вышли сроки давности. Александра и ее адвокат будут настаивать на том, чтобы дело стало уголовным.

Сам нарушитель оказался не в курсе происходящего и никакого эпизода с медсестрой не помнит — по крайней мере, так он рассказал «Фонтанке». Про суд ему тоже ничего не известно. «Ерунда какая-то», — сказал полковник и бросил трубку. Впрочем, про суд он и правда может ничего не знать. Насколько известно «Фонтанке», дозвониться до него из участка не смогли.

