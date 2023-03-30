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    Медсестра госпиталя МВД на работе получила коленом в нос, за побои судят полковника

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    22 комментария

    Мировой судья в Петербурге рассмотрит дело по статье о побоях в отношении пенсионера, который набедокурил, лежа в больничной палате после употребления алкоголя. Потерпевшая видит в нем преступника.

    Как сообщила «Фонтанке» 30 марта Александра Тетюхина, которая трудится в госпитале МВД медсестрой, 62-летнего полковника в очередной раз привезли к ним лечиться в октябре прошлого года. Пенсионер, рассказала «Фонтанке» девушка, был в неадекватном состоянии. Александра зашла проведать пациента вместе с докторами. Как вспоминает медсестра и ее коллеги, он матерился, вырвал катетер и в итоге двинул девушке коленом в нос. Александра упала, на некоторое время потеряла сознание, ее госпитализировали, и неделю она провела в стационаре.

    Кости носа уцелели, обошлось ушибом. Также ей диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

    Долгое время материалы проверки таковыми и оставались. По факту получения травм была проведена экспертиза, даже две. В обоих случаях эксперты не смогли установить степень тяжести. В заключении сказано, что для оценки состояния мозга нужны данные о нем до получения травмы. Александра с такой позицией не согласна, вряд ли многие делают МРТ головы для профилактики, так что таким данным просто неоткуда взяться.

    Полковнику в итоге вменили статью КоАП «Побои». Максимум по ней — арест на 15 суток или обязательные работы. Дело о нападении на медицинского работника рассмотрит мировой судья, по вряд ли пенсионеру что-то грозит — уже вышли сроки давности. Александра и ее адвокат будут настаивать на том, чтобы дело стало уголовным.

    Сам нарушитель оказался не в курсе происходящего и никакого эпизода с медсестрой не помнит — по крайней мере, так он рассказал «Фонтанке». Про суд ему тоже ничего не известно. «Ерунда какая-то», — сказал полковник и бросил трубку. Впрочем, про суд он и правда может ничего не знать. Насколько известно «Фонтанке», дозвониться до него из участка не смогли.

    Согласно открытым источникам, человек с такими же ФИО ранее работал в жилищно-коммунальном управлении ФСИН. С работы ушел из-за возраста, он на пенсии как минимум с 2019 года. В судебных базах есть материал с его данными за отказ проходить освидетельствование в августе 2021 года. Нарушителя оштрафовали и лишили прав спустя почти год, решение было безуспешно обжаловано.

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    Комментарии 22

    User1234530 Мар 2023 в 14:33
    Она сама носом об коленку ударилась!!!

    Подпись:
    Полковник!
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 14:24
    Кто-нибудь удивлён?
    И как бы поступил суд, если бы какой-нибудь пьяный замглавврача въехал бы коленом в лицо сержанту ППС?
    +1−0
    Гость30 Мар 2023 в 14:17
    Это безнаказанность, бюрократов МВД. Я бы провела проверку его деятельности по выделению жилищных сертификатов работников МВД, вот тут то и можно было бы и двигаться дальше. А то , что пенсионер и МВД напомнить нужно руководству МВД , что пенсионеры МВД должны почувствовать как живут пенсионеры, а привычки приобретённые за время службы нужно искоренять.
    +1−0
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