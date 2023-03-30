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    А вы умнее Эйнштейна и Хокинга? 10 сложных вопросов из элитного теста для эрудитов

    В общество Менса, составившее этот тест, входят всего 20 тысяч человек

    656
    5 комментариев
    Люди, которые проходят тест Менса лучше 98% участников, имеют право попасть в элитный клуб эрудитов
    Люди, которые проходят тест Менса лучше 98% участников, имеют право попасть в элитный клуб эрудитовКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    На днях стало известно, что 11-летняя школьница Анвила Патин из Манчестера превзошла по уровню интеллекта Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Она получила 162 балла за IQ-тест Менса — это тест от крупнейшей организации для людей с высоким интеллектом, в котором состоят около 20 тысяч человек. Вопросы этого тестирования не выкладываются в свободном доступе, но на сайте организации есть его демоверсия, на основе которой построено множество аналогичных тестов. У нас совершенно случайно оказалось несколько вопросов из таких тестов, и мы предлагаем проверить — сможете ли вы тоже превзойти Эйнштейна и Хокинга?

    «Менса» — крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта, некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения. Тест должен сдаваться в присутствии наблюдателей. Организация имеет национальные группы в 50 странах мира, а количество членов превышает 120 тысяч человек из около 100 стран.

    Перед вами на картинке пять фигур. Сможете определить, какая из них лишняя?

    Перед вами на картинке пять фигур. Сможете определить, какая из них лишняя?

    А здесь нужно догадаться, какой должна быть следующая фигура.

    А здесь нужно догадаться, какой должна быть следующая фигура.

    Какой будет следующая фигура в этом вопросе?

    Какой будет следующая фигура в этом вопросе?

    Задание снова не меняется: что поставите в пустой квадрат?

    Задание снова не меняется: что поставите в пустой квадрат?

    Вопрос всё тот же. Какой будет следующая фигура?

    Вопрос всё тот же. Какой будет следующая фигура?

    И снова продолжаем выбирать, какая фигура должна быть следующей.

    И снова продолжаем выбирать, какая фигура должна быть следующей.

    Какой квадрат поставите следующим?

    Какой квадрат поставите следующим?

    А здесь какой квадрат поставите следующим?

    А здесь какой квадрат поставите следующим?

    Попробуйте разобраться в этих кружевах и найти лишнюю фигуру!

    Попробуйте разобраться в этих кружевах и найти лишнюю фигуру!

    И последний вопрос: какую фигуру поставите следующей?

    И последний вопрос: какую фигуру поставите следующей?
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    А вы умнее Эйнштейна и Хокинга? 10 сложных вопросов из элитного теста для эрудитов

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    Люди, которые проходят тест Менса лучше 98% участников, имеют право попасть в элитный клуб эрудитов
    Люди, которые проходят тест Менса лучше 98% участников, имеют право попасть в элитный клуб эрудитовКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    Тест на IQТест на интеллектТест Менса
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    Комментарии 5

    Михаил Микушин30 Мар 2023 в 19:58
    Через какое-то время про 11-летнюю школьницу Анвилу Патин из Манчестера забудут навсегда.... Сколько уже таких было! А вот новых Эйнштейнов, Хокингов, Дираков и Нильсов Боров пока что-то не видать..... А таких, как Станислав Лем (IQ=180) в современном мире нет и подавно!
    +1−0
    triton197730 Мар 2023 в 19:56
    2 из 10! Почти Энштейн))
    +0−0
    Kit.30 Мар 2023 в 19:55
    Крайне сомнительно, чтобы Эйнштейн когда-либо сдавал тест этой Менса.
    +1−0
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