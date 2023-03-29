Петербуржец с 12 лет экспериментировал с пиротехникой. Последний взрыв привел к аресту

Красногвардейский районный суд Петербурга признал взрывоопасный эксперимент мелким хулиганством. Пиротехник-любитель отправился под арест.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 29 марта, двумя днями ранее у дома 27 на Заневском проспекте прогремел взрыв. Обошлось без пострадавших, но одна из прохожих сильно испугалась.

Полиция задержала автора самодельного взрывного устройства, 23-летнего Александра. Вину он признал, добавив, что таким образом всего лишь развлекается и пиротехнику собирает с 12 лет. На Заневском проспекте он тестировал устройство, корпус которого изготовлен из бумаги и изоленты, к нему прилагался огнепроводящий шнур. По словам Александра, эксперимент он проводил подальше от жилых домов, однако прогремевший взрыв превзошёл его ожидания.