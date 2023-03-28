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    У «Звенигородской» автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода

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    Женщина пострадала под колёсами автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга 28 марта. Сбившую её машину остановил дом.

    Последствия аварии у станции метро «Звенигородская» показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, автомобиль не вписался в поворот на пересечении Загородного и Звенигородской так, что сбил пешехода и затормозил в стену.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Последствия аварии у станции метро «Звенигородская» показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, автомобиль не вписался в поворот на пересечении Загородного и Звенигородской так, что сбил пешехода и затормозил в стену.

    Пострадавшую увезла скорая. Как рассказывают, за рулём была женщина. О её состоянии не сообщается. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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