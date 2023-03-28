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    «Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты». «Зенит» высказался о бесплатных билетах на матчи

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    17 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что совместно с городской администрацией занимается распространением бесплатных билетов на домашние матчи чемпионата России.

    «Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое», — заявили в «Зените».

    В клубе отметили, что нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время.

    «По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, что для того чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформили более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», — подчеркнули в «Зените».

    Ранее читательница «Фонтанки» прислала скриншот из родительского чата одной из петербургских средних школ, в котором учительница предлагает оформить Fan ID для получения бесплатных билетов на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 апреля. Ранее подобные объявления распространялись по разным госучреждениям.

    Fan ID для посещения «Газпром Арены» на матчах чемпионата России по футболу стал обязательным с начала 2023 года. Из-за этого посещаемость матчей резко упала.

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    Комментарии 17

    Alex Gold28 Мар 2023 в 23:37
    ибо этот цирк стал неинтересен. профукали всё.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 23:33
    Там огромный отмыв бабок. На стадионе и на зп футболистов. На бумаге практически вся основа получает столько что за зп одного футболиста можно загнать 25000 человек на все 15 домашних матчей и раздать каждому по 1000 рублей, причём это не зп самых самых.
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 23:28
    Нужно перед матчами патриотические концерты устраивать, народу будет битком
    +2−0
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