«Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты». «Зенит» высказался о бесплатных билетах на матчи

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что совместно с городской администрацией занимается распространением бесплатных билетов на домашние матчи чемпионата России.
«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое», — заявили в «Зените».
В клубе отметили, что нынешнюю ситуацию с
«По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, что для того чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы
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