«Раздавали, раздаем и будем раздавать билеты». «Зенит» высказался о бесплатных билетах на матчи

«Клуб провел ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое», — заявили в «Зените».

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил, что совместно с городской администрацией занимается распространением бесплатных билетов на домашние матчи чемпионата России.

В клубе отметили, что нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определенных усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время.

«По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещало более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, что для того чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформили более миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаем и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика», — подчеркнули в «Зените».

Ранее читательница «Фонтанки» прислала скриншот из родительского чата одной из петербургских средних школ, в котором учительница предлагает оформить Fan ID для получения бесплатных билетов на матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». Игра пройдет на «Газпром Арене» 1 апреля. Ранее подобные объявления распространялись по разным госучреждениям.