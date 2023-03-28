    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.57eur82.29

    Желание взятки привело бывшего следователя к приговору. Денег он ждал за движение очень специального дела

    1063
    обсудить
    Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ
    ПоделитьсяПоделиться

    Впервые в России суд наказал следователя за заказное уголовное дело. Бывший следователь хотел полмиллиона евро, чтобы завершить расследование хищения 4 млн рублей.

    Бывший следователь УМВД по Московскому району Петербурга Игорь Левченко получил 8 лет условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Такое наказание Санкт-Петербургский городской суд назначил ему 28 марта за полмиллиона евро, которые он хотел получить от бывшего генерального директора ООО «Специальные технологии» Алексея Алексеева, назвав это покушением на получение взятки. Бывший следователь требовал их за прямое исполнение своих служебных обязанностей, а точнее за то, чтобы завершить расследование дела о якобы имевшем место хищении 4 млн рублей у «Специальных технологий» бывшей совладелицей и главбухом компании Ларисой Кузнецовой — и чтобы отправить его в суд.

    Можно предположить, что следователь знал о заинтересованности потерпевшего в привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и о том, что заинтересованность эта выходит за рамки похищенных 4 млн. Иначе вряд ли речь шла бы о сумме, в 10 раз превышающей масштаб хищения.

    Расследование Игоря Левченко совпало по времени с попыткой Ларисы Кузнецовой взыскать со «Специальных технологий» 1.4 млрд рублей за свои доли после выхода из бизнеса. Решение петербургского арбитража в пользу Кузнецовой вступило в силу в мае 2016 года. В ноябре Игорь Левченко возбудил в отношении нее уголовное дело, а в декабре 2017-го был задержан при попытке получения полумиллиона евро за завершение расследования.

    ООО «Специальные технологии» зарегистрировано в Петербурге в феврале 1999 года, занималось производством систем негласного доступа к информации, имело соответствующую лицензию ФСБ и, в основном, исполняло заказы российских спецслужб. К концу 2014 года 51% долей компании принадлежали Михаилу Серову, 49% были у Ларисы Кузнецовой. На тот период годовая выручка приближалась к 2,5 млрд руб.

    В октябре 2014 года полицейские из Саратова пытались задержать в «Шереметьево» Серова, но наткнулись на коллег из ФСБ и телефонные звонки собственного руководства. Так получило публичную огласку уголовное дело по необычной для такого бизнеса «педофильской» статье. Обвинение предъявили заочно — Михаила Серова с тех пор официально никто не видел, с июля 2015 года он в розыске, а четыре сутенерши, приводившие ему, по версии следствия, несовершеннолетних девочек, давно осуждены.

    В марте 2015 года Лариса Кузнецова передала свои доли «Специальных технологий» компании и начала добиваться получения за них 1.4 млрд рублей.

    Столь неудачно завершившееся для Левченко уголовное дело об особо крупном мошенничестве сводилось к тому, что, по версии обвинения, Лариса Кузнецова в 2014 году похитила у «Специальных технологий» 4 млн рублей, заключив фиктивный договор с петербургским ООО «НС Информ Консалтинг». При этом реальных услуг в рамках договора якобы оказано не было.

    Вместе с бывшим следователем осуждены бизнесмен Виталий Данилевич и бывшая мировой судья из Москвы Светлана Самгина. Суд назвал их посредниками в попытке получить полмиллиона евро у гендиректора «Специальных технологий». Игорь Левченко неоднократно выносил постановления о приостановлении расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и через посредников договаривался об ускорении следствия, об обнаружении обвиняемого и отправке дела в суд.

    Теперь Виталий Данилевич и Светлана Самгина проведут 2 и 7,5 лет в колониях соответственно. Данилевич должен будет выплатить 1,7 млн рублей штрафа. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции, что лично для Игоря Левченко вряд ли сулит что-то хорошее — он признал вину.

    Возбужденное Левченко в 2016 году уголовное дело полностью не завершено до сих пор. В отдельное производство выделено преследование владельца «НС Информ Консалтинг» Александра Гайдукова. Бизнесмен с тех пор проживает в Киргизии и, по словам представляющей его интересы адвоката Марины Белинской, имеет статус обвиняемого.

    Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ

    В январе 2015 года «Специальные технологии» сменили название на «Орион», поменяли прописку с Петербурга на Сергиев Посад и вид деятельности с разработки программного обеспечения на розничную торговлю пищевыми продуктами. Параллельно в Московской области появилось новое ООО «Специальные технологии», которое на 100% принадлежит Ивану Серову, отцу объявленного в розыск бизнесмена. Оно благополучно разрабатывает и изготавливает средства негласного доступа к информации и показывает неплохой финансовый результат — 1.6 млрд руб. выручки за 2021 год.

    В апреле 2016 года и в мае 2018-го в Бишкеке произошли два покушения на хозяина «НС Информ Консалтинг» Александра Гайдукова. Бизнесмен связывает оба покушения с помощью, которую он оказывал Ларисе Кузнецовой в противостоянии с Михаилом Серовым и в попытке истребования 1,4 млрд руб. у «Ориона».

    В октябре 2019 года преступники пытались застрелить саму Ларису Кузнецову у загородного дома в Выборгском районе Ленобласти. Но не вышло — дама ослепила стрелка фарами и вдавила педаль газа, обе пули застряли в автомобиле.

    В июле 2016 года и в феврале 2021-го Московский и Смольнинский районные суды Петербурга признали Ларису Кузнецову виновной в двух эпизодах мошенничества в отношении «Специальных технологий». По первому делу ее приговорили к 3,5 года лишения свободы, которые она провела в колонии; второй приговор с реальным лишением свободы связан не был. 1,4 млрд рублей Лариса Кузнецова так и не получила. Приговор Смольнинского суда вынесен по уголовному делу, которое возбудил Игорь Левченко и за доведение которого до конца пытался получить полмиллиона евро.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close