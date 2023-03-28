Желание взятки привело бывшего следователя к приговору. Денег он ждал за движение очень специального дела

Фото: Пелагия Тихонова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Впервые в России суд наказал следователя за заказное уголовное дело. Бывший следователь хотел полмиллиона евро, чтобы завершить расследование хищения 4 млн рублей.

Бывший следователь УМВД по Московскому району Петербурга Игорь Левченко получил 8 лет условно с испытательным сроком в 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет. Такое наказание Санкт-Петербургский городской суд назначил ему 28 марта за полмиллиона евро, которые он хотел получить от бывшего генерального директора ООО «Специальные технологии» Алексея Алексеева, назвав это покушением на получение взятки. Бывший следователь требовал их за прямое исполнение своих служебных обязанностей, а точнее за то, чтобы завершить расследование дела о якобы имевшем место хищении 4 млн рублей у «Специальных технологий» бывшей совладелицей и главбухом компании Ларисой Кузнецовой — и чтобы отправить его в суд.

Можно предположить, что следователь знал о заинтересованности потерпевшего в привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и о том, что заинтересованность эта выходит за рамки похищенных 4 млн. Иначе вряд ли речь шла бы о сумме, в 10 раз превышающей масштаб хищения. Расследование Игоря Левченко совпало по времени с попыткой Ларисы Кузнецовой взыскать со «Специальных технологий» 1.4 млрд рублей за свои доли после выхода из бизнеса. Решение петербургского арбитража в пользу Кузнецовой вступило в силу в мае 2016 года. В ноябре Игорь Левченко возбудил в отношении нее уголовное дело, а в декабре 2017-го был задержан при попытке получения полумиллиона евро за завершение расследования.

ООО «Специальные технологии» зарегистрировано в Петербурге в феврале 1999 года, занималось производством систем негласного доступа к информации, имело соответствующую лицензию ФСБ и, в основном, исполняло заказы российских спецслужб. К концу 2014 года 51% долей компании принадлежали Михаилу Серову, 49% были у Ларисы Кузнецовой. На тот период годовая выручка приближалась к 2,5 млрд руб. В октябре 2014 года полицейские из Саратова пытались задержать в «Шереметьево» Серова, но наткнулись на коллег из ФСБ и телефонные звонки собственного руководства. Так получило публичную огласку уголовное дело по необычной для такого бизнеса «педофильской» статье. Обвинение предъявили заочно — Михаила Серова с тех пор официально никто не видел, с июля 2015 года он в розыске, а четыре сутенерши, приводившие ему, по версии следствия, несовершеннолетних девочек, давно осуждены.

В марте 2015 года Лариса Кузнецова передала свои доли «Специальных технологий» компании и начала добиваться получения за них 1.4 млрд рублей. Столь неудачно завершившееся для Левченко уголовное дело об особо крупном мошенничестве сводилось к тому, что, по версии обвинения, Лариса Кузнецова в 2014 году похитила у «Специальных технологий» 4 млн рублей, заключив фиктивный договор с петербургским ООО «НС Информ Консалтинг». При этом реальных услуг в рамках договора якобы оказано не было.

Вместе с бывшим следователем осуждены бизнесмен Виталий Данилевич и бывшая мировой судья из Москвы Светлана Самгина. Суд назвал их посредниками в попытке получить полмиллиона евро у гендиректора «Специальных технологий». Игорь Левченко неоднократно выносил постановления о приостановлении расследования в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и через посредников договаривался об ускорении следствия, об обнаружении обвиняемого и отправке дела в суд.

Теперь Виталий Данилевич и Светлана Самгина проведут 2 и 7,5 лет в колониях соответственно. Данилевич должен будет выплатить 1,7 млн рублей штрафа. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции, что лично для Игоря Левченко вряд ли сулит что-то хорошее — он признал вину. Возбужденное Левченко в 2016 году уголовное дело полностью не завершено до сих пор. В отдельное производство выделено преследование владельца «НС Информ Консалтинг» Александра Гайдукова. Бизнесмен с тех пор проживает в Киргизии и, по словам представляющей его интересы адвоката Марины Белинской, имеет статус обвиняемого.

Лев Годованник, специально для «Фонтанки.ру»