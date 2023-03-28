Дочь в приюте, отец в бегах. Алексею Москалеву вынесли приговор за дискредитацию ВС РФ

Ефремовский межрайонный суд приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как этой ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает портал Msk1.



Первую административку Алексей получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», уголовное дело появилось спустя более чем полгода за посты в соцсетях. Внимание к мужчине начали проявлять после того, как его дочь нарисовала на ИЗО пацифистский рисунок. Администрация учебного заведения сообщила об этом в полицию. Как утверждается в публикации Msk1, в отношении девочки началось давление, затем заинтересовались ее папой и обнаружили комментарий.

