    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.57eur82.29

    Дочь в приюте, отец в бегах. Алексею Москалеву вынесли приговор за дискредитацию ВС РФ

    3568
    25 комментариев

    Ефремовский межрайонный суд приговорил к двум годам колонии Алексея Москалева, обвиняемого в повторной дискредитации армии России. Как сообщила пресс-секретарь суда Ольга Дьячук, приговор состоялся без обвиняемого, так как этой ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает портал Msk1.

    Первую административку Алексей получил за комментарий под видео в «Одноклассниках», уголовное дело появилось спустя более чем полгода за посты в соцсетях. Внимание к мужчине начали проявлять после того, как его дочь нарисовала на ИЗО пацифистский рисунок. Администрация учебного заведения сообщила об этом в полицию. Как утверждается в публикации Msk1, в отношении девочки началось давление, затем заинтересовались ее папой и обнаружили комментарий.

    В конце года дома у семьи прошли обыски, силовики изъяли технику и деньги. Было возбуждено дело о повторной дискредитации. На фоне этого отец с дочерью сменили место жительства и переехали в Ефремов. Но их нашли — отца следователи забрали с собой, дочь отправили в приют. К девочке смог попасть адвокат Алексея, ему передали рисунки Маши. Отцу с ней контактировать запрещено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СудАлексей Москалев
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 24

    Васисуалий Лошков28 Мар 2023 в 17:01
    и в чем контора в Гааге со своим ордером,не права??!!!!!
    +1−0
    SERGEY11128 Мар 2023 в 16:59
    Дожили - мечтать детям о мире ,спокойствии и благополучии в этом государстве теперь преступление .
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 16:49
    Путин: Вся страна переживает из-за гибели мобилизованных в Макеевке. фонтанка стерла все коменты.
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close