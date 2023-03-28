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    Муж преследовал по Пушкину угонщика SsangYong своей жены. Это оказался ее сын

    1921
    3 комментария

    Семейная драма с погоней и привлечением полиции разразилась 27 марта сначала в Гатчинском районе Ленобласти, а затем в Пушкинском районе Петербурга. Муж решил сам поймать угонщика автомобиля жены, а тот оказался не посторонним человеком.

    В 10:50 понедельника в полицию обратился мужчина и сообщил, что с Железнодорожной улицы в поселке при станции Верево ночью похитили SsangYong Kyron, принадлежащий его 56-летней супруге, стало известно «Фонтанке» 28 марта. В половине второго часа дня с заявлением об угоне обратилась и сама хозяйка машины. А в 19:50 мужчина позвонил снова и рассказал, что обнаружил пропавший автомобиль на Кузьминском шоссе в Пушкине и теперь преследует его.

    Был объявлен план «Перехват». В 19:58 сотрудники ГИБДД остановили SsangYong у дома 58 по Парковой улице Пушкина. За рулем машины оказался 27-летний сын автовладелицы. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль вернули хозяйке под сохранную расписку.

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    Ленинградская областьПетербургУгон автоПогоня за автомобилем
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    Комментарии 3

    Cashmare28 Мар 2023 в 13:13
    ...но донцову было уже не остановить
    +0−0
    Гость28 Мар 2023 в 13:11
    Дурость какая то. Я тоже на машине жены катаюсь, что теперь с ментами что ли за мной ездить?
    +0−0
    Avs715328 Мар 2023 в 12:52
    Возок несется чрез ухабы.
    Мелькают мимо будки, бабы,
    Мальчишки, лавки, фонари,
    Дворцы, сады, монастыри,
    Бухарцы, сани, огороды,
    Купцы, лачужки, мужики,
    Бульвары, башни, казаки,
    Аптеки, магазины моды,
    Балконы, львы на воротах
    И стаи галок на крестах.
    (С) Пушкин
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