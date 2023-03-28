Муж преследовал по Пушкину угонщика SsangYong своей жены. Это оказался ее сын

Семейная драма с погоней и привлечением полиции разразилась 27 марта сначала в Гатчинском районе Ленобласти, а затем в Пушкинском районе Петербурга. Муж решил сам поймать угонщика автомобиля жены, а тот оказался не посторонним человеком.



В 10:50 понедельника в полицию обратился мужчина и сообщил, что с Железнодорожной улицы в поселке при станции Верево ночью похитили SsangYong Kyron, принадлежащий его 56-летней супруге, стало известно «Фонтанке» 28 марта. В половине второго часа дня с заявлением об угоне обратилась и сама хозяйка машины. А в 19:50 мужчина позвонил снова и рассказал, что обнаружил пропавший автомобиль на Кузьминском шоссе в Пушкине и теперь преследует его.