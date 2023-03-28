Снег, дождь и снова снег. До Петербурга дотянулся циклон из другой страны

Осадки ожидаются в Петербурге сегодня и еще как минимум два дня. Самые обильные — следующей ночью.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в городе ожидается снег, мокрый снег, вечером переходящий в дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2, днем составит плюс 2–4 градуса.

