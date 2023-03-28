Снег, дождь и снова снег. До Петербурга дотянулся циклон из другой страны

Осадки ожидаются в Петербурге сегодня и еще как минимум два дня. Самые обильные — следующей ночью.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 марта в городе ожидается снег, мокрый снег, вечером переходящий в дождь. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 2, днем составит плюс 2–4 градуса.
«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого в середине дня будет находиться над территорией Украины. Он продолжит закрывать небо плотными облаками и вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящего в дожди, в начале дня гололедица. Температура воздуха в такой ситуации будет немного ниже климатической нормы. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В ночь на среду, 29 марта, СЗ УГМС обещает сильные осадки в виде дождя, днем переходящего в мокрый снег. Хотя даже ночью температура будет положительной. В четверг осадков станет меньше — местами небольшой снег.