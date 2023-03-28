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    Женщина, открывшая стрельбу в школе в США, училась здесь и сменила гендерную идентичность

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    Женщина, открывшая стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, ранее училась здесь и планировала нападение заранее. Об этом, как передает 28 марта РИА Новости, сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк на пресс-конференции.

    28-летняя Одри Хейл жила здесь же, в Нэшвилле, вместе с родителями. Полиция обыскала их дом и нашла подробные планы школы, а также изучает оставленные женщиной записи в поисках мотивов нападения. В числе прочего исследуются мотивы, связанные со сменой гендерной идентичности.

    «Она идентифицирует себя как трансгендер», — отметил Дрейк.

    Согласно информации СМИ, в социальных сетях она представлялась мужчиной.

    27 марта Хейл открыла стрельбу в христианской школе. Она была вооружена двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Погибли трое 9-летних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия через 14 минут после сообщения и ликвидировали преступницу.

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