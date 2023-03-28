Женщина, открывшая стрельбу в школе в США, училась здесь и сменила гендерную идентичность

Женщина, открывшая стрельбу в приходской школе в американском Нэшвилле, ранее училась здесь и планировала нападение заранее. Об этом, как передает 28 марта РИА Новости, сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк на пресс-конференции.



28-летняя Одри Хейл жила здесь же, в Нэшвилле, вместе с родителями. Полиция обыскала их дом и нашла подробные планы школы, а также изучает оставленные женщиной записи в поисках мотивов нападения. В числе прочего исследуются мотивы, связанные со сменой гендерной идентичности.



«Она идентифицирует себя как трансгендер», — отметил Дрейк.

