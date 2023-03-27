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    Число погибших в результате стрельбы в Нэшвилле выросло. С оружием в школу пришла женщина

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    3 комментария

    Трое детей и трое взрослых застрелены в частной христианской школе в американском городе Нэшвилл 27 марта. Полицейские установили личность стрелявшей.

    Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, стрельбу в The Covenant School в понедельник открыла женщина, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Она убита при задержании.

    Изначально в полиции сообщили, что стрелявшая выглядела как подросток. Позже возраст уточнили — 28 лет. Сотрудники проверяют, связана ли она со школой.

    По информации издания, в приходской школе христиан-пресвитерианцев учатся около двухсот детей. Самые старшие — шестиклассники. Погибли трое детей, смертельные ранения также получили трое сотрудников.

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    Стрельба в школеСША
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    Комментарии 3

    Гость27 Мар 2023 в 21:21
    Вангую что фемка.
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