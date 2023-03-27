Число погибших в результате стрельбы в Нэшвилле выросло. С оружием в школу пришла женщина

Трое детей и трое взрослых застрелены в частной христианской школе в американском городе Нэшвилл 27 марта. Полицейские установили личность стрелявшей.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, стрельбу в The Covenant School в понедельник открыла женщина, вооруженная двумя штурмовыми винтовками и пистолетом. Она убита при задержании.

Изначально в полиции сообщили, что стрелявшая выглядела как подросток. Позже возраст уточнили — 28 лет . Сотрудники проверяют, связана ли она со школой.

По информации издания, в приходской школе христиан-пресвитерианцев учатся около двухсот детей. Самые старшие — шестиклассники. Погибли трое детей, смертельные ранения также получили трое сотрудников.