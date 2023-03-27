В христианской школе в США открыли стрельбу. Есть погибшие и раненые

По меньшей мере четверо погибли в результате стрельбы, которая произошла в школе американского города Нэшвилл 27 марта. Об этом пишет местное издание WKRN News.



В полиции сообщают об одном стрелке в частной христианской школе на бульваре Бартон-хиллс, который был убит в перестрелке с сотрудниками. WKRN News со ссылкой на детскую больницу пишет, что также погибли трое детей, госпитализированных с огнестрельными ранениями.



На месте продолжают работать экстренные службы. В правоохранительных органах данные о погибших и пострадавших пока не уточняют.

