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    В христианской школе в США открыли стрельбу. Есть погибшие и раненые

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    По меньшей мере четверо погибли в результате стрельбы, которая произошла в школе американского города Нэшвилл 27 марта. Об этом пишет местное издание WKRN News.

    В полиции сообщают об одном стрелке в частной христианской школе на бульваре Бартон-хиллс, который был убит в перестрелке с сотрудниками. WKRN News со ссылкой на детскую больницу пишет, что также погибли трое детей, госпитализированных с огнестрельными ранениями.

    На месте продолжают работать экстренные службы. В правоохранительных органах данные о погибших и пострадавших пока не уточняют.

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