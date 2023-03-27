ММКФ откроется фильмом о рыбаках, который снимали в Петербурге

Московский международный кинофестиваль 27 марта назвал фильм-открытие, с которого начнется форум 20 апреля 2023 года. Это лента Бориса Хлебникова «Снегирь». В широкий прокат она выйдет 8 июня.



В центре сюжета — история экипажа рыболовецкого судна, которое попадает в шторм. В основе сценария, написанного Наталией Мещаниновой («Аритмия») и Борисом Хлебниковым, лежит роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».



«Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы оно большое», — говорит продюсер ленты Сергей Сельянов.

