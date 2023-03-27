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    Кино

    ММКФ откроется фильмом о рыбаках, который снимали в Петербурге

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    Московский международный кинофестиваль 27 марта назвал фильм-открытие, с которого начнется форум 20 апреля 2023 года. Это лента Бориса Хлебникова «Снегирь». В широкий прокат она выйдет 8 июня.

    В центре сюжета — история экипажа рыболовецкого судна, которое попадает в шторм. В основе сценария, написанного Наталией Мещаниновой («Аритмия») и Борисом Хлебниковым, лежит роман Георгия Владимова «Три минуты молчания».

    «Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы оно большое», — говорит продюсер ленты Сергей Сельянов.

    В фильме снимались Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие. «Фонтанка» рассказывала, как ленту снимали в одном из складов крупнейшего сетевого ретейлера под Петербургом. Для этого выстроили масштабные декорации: внутренние помещения рыболовецкого траулера, носовую часть корабля, разработали особую гидравлическую систему, установили водосбросы, водометы и ветродуи.

    Также съемки проходили в Мурманске и Териберке.

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