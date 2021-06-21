Как 21 июня рассказали «Фонтанке» в компании СТВ, в павильоне, оборудованном в одном из складов крупнейшего сетевого ретейлера под Петербургом выстроили масштабные декорации: внутренние помещения рыболовецкого траулера, носовую часть корабля. Специально для фильма на площадке разработали особую гидравлическую систему, установили водосбросы, водометы и ветродуи. На этой же площадке раньше снимали «Конька-горбунка» Олега Погодина.

Съемки фильма о работающих на траулере рыбаках, которым вместе предстоит пережить шторм, начались в Петербурге. В основу новой картины Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» легла одноимённая книга Георгия Владимова.

Сценарий для ленты написал сам Борис Хлебников с Наталией Мещаниновой. Вместе они работали над «Аритмией». По словам продюсера Натальи Дрозд, первоисточник пришлось сильно изменить, потому что, «как любую отличную литературу, «Три минуты молчания» очень сложно экранизировать».

Планируется, что лента выйдет в прокат в 2023 году.



Продюсер Сергей Сельянов рассказал, что ждёт от фильма «мощного и яркого высказывания про нас, про тех про кого Жванецкий сказал: «В драке не выручат, в войне победят»».

«В центре сюжета — команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников — не таким им виделся этот летний вояж. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля», — описывают сюжет будущей картины в СТВ.