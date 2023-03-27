Сотрудник Кунсткамеры расскажет про мифологию Петербурга

Лектор Наталия Мазалова — доктор исторических наук, так что и о мифологии рассуждает по-научному. Например, в одной из научных статей рассматривает реку Неву как «важный элемент современной городской мифологии». Нева олицетворяет женское начало, а кроме того она — артерия (пусть водная), то есть важный элемент живого организма. Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» на Неве — чем не обряд инициации? А «береговой ее гранит» укладывается в другой петербургский миф, противопоставление воды и камня, причем не природного, а «окультуренного». Когда уже была построена дамба и вероятность ужасного наводнения тем самым была вроде бы снята, народ всё равно приговаривал: «С дамбой ли, без дамбы — всё равно нам амба». И до сих пор некоторые считают, что река у Большого дома имеет красновато-кирпичный цвет, потому что во время репрессий «трупы казненных просто сбрасывали в Неву».

