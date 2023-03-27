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    Сотрудник Кунсткамеры расскажет про мифологию Петербурга

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    Призрачность белых ночей, пронизывающий ветер с залива, туманы и бесконечные дожди — неудивительно, что и сам город кажется мистификацией. 30 марта в Библиотеке национальных литератур слушаем лекцию «Мифология Петербурга: город в восприятии горожан». Бесплатно. 12+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Лектор Наталия Мазалова — доктор исторических наук, так что и о мифологии рассуждает по-научному. Например, в одной из научных статей рассматривает реку Неву как «важный элемент современной городской мифологии». Нева олицетворяет женское начало, а кроме того она — артерия (пусть водная), то есть важный элемент живого организма. Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» на Неве — чем не обряд инициации? А «береговой ее гранит» укладывается в другой петербургский миф, противопоставление воды и камня, причем не природного, а «окультуренного». Когда уже была построена дамба и вероятность ужасного наводнения тем самым была вроде бы снята, народ всё равно приговаривал: «С дамбой ли, без дамбы — всё равно нам амба». И до сих пор некоторые считают, что река у Большого дома имеет красновато-кирпичный цвет, потому что во время репрессий «трупы казненных просто сбрасывали в Неву».

    Об уникальности петербургской мифологии, которая, безусловно, повлияла и на культурную идентичность петербуржцев, узнаем 30 марта в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул., 33). Начало в 18:30.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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