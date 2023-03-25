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    Президент России признался, что в последнее время часто ночует в своей квартире в Кремле

    1982
    19 комментариев

    Президент России Владимир Путин в последнее время часто ночует в Кремле. Об этом 25 марта он рассказал в интервью на канале «Россия-24».

    В Кремле у главы государства есть квартира, в которой размещён камин. Туда он приглашал главу КНР Си Цзиньпина. «У меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — заявил Путин (цитата по РИА Новости).

    Вместе с гостем президент, по его словам, обсуждал ситуацию в мировых делах в самых разных аспектах. Председатель КНР был в России с 20 по 22 марта. Заграничная поездка стала для него первой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

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