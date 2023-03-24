Оператор «Северного потока — 2» поучаствует в извлечении странного цилиндра, найденного на дне Балтики

Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG примет участие в извлечении со дна Балтийского моря странного цилиндра, который датчане нашли в ходе расследования осенних взрывов на газопроводах. Об этом 24 марта пишет «Интерфакс».

Напомним, что ранее Датское энергетическое агентство рассказало об обнаружении странного объекта цилиндрической формы высотой 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предмет может быть морским дымовым буем — устройством, которое используется на судне для подачи сигнала бедствия.

