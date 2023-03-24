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    Оператор «Северного потока — 2» поучаствует в извлечении странного цилиндра, найденного на дне Балтики

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    Оператор «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG примет участие в извлечении со дна Балтийского моря странного цилиндра, который датчане нашли в ходе расследования осенних взрывов на газопроводах. Об этом 24 марта пишет «Интерфакс».

    Напомним, что ранее Датское энергетическое агентство рассказало об обнаружении странного объекта цилиндрической формы высотой 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предмет может быть морским дымовым буем — устройством, которое используется на судне для подачи сигнала бедствия.

    В середине марта президент России Владимир Путин рассказал, что судно, арендованное «Газпромом», примерно в 30 километрах от места взрывов обнаружило столбик, который стоял в таком же месте, где был произведен подрыв — на стыке труб. Глава государства отметил, что, по мнению специалистов, это могла быть антенна для приведения в действие взрывного устройства.

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