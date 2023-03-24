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    Дания обнаружила странный цилиндр у трубы «Северного потока»

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    В Балтийском море около трубопровода «Северный поток-2» обнаружили неопознанный объект цилиндрической формы. Для мероприятий по его подъему на поверхность пригласили Минобороны Дании и оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом 23 марта сообщило Датское энергетическое агентство (DEA).

    Фото: Министерство обороны Дании.
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    Высота странного цилиндра составляет 40 сантиметров, диаметр — 10. Возможно, речь идет о морском дымовом буе, эту версию дополнительно изучат. Подобные буи применяют корабли для подачи сигнала бедствия в дневное и ночное время.

    Датская сторона предварительно обследовала неопознанный объект. Сейчас считается, что опасности он не представляет.

    Как пишет РБК, о неопознанном объекте около «Северных потоков» говорил в середине марта президент Владимир Путин. Глава государства в эфире «России 1» пояснил, что «Газпром» получил разрешение у датских властей на изучение места взрыва, но этим не ограничился и провел исследование другой территории, где находился газопровод.

    «На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв. А что это за место — это самые уязвимые места в газопроводе, это стык, стык труб. И там был обнаружен столбик», — заявил Путин.

    Фото: Министерство обороны Дании.

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    Северный потокДания
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