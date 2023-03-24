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    Спортсменка из Петербурга оштрафована за мельдоний

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    Мировой судья судебного участка № 71 Санкт-Петербурга наложил штраф на спортсменку Юлию Сержантову в размере 15 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.18 КоАП РФ. Об этом 24 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти после анализа материалов от Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 11 января 2023 года установило, что Сержантова употребила допинг не позднее 11 ноября 2022 года. В рамках целевого внесоревновательного тестирования, проведенного 11 ноября 2022 года на спортивной базе «Новогорск-Динамо» в Химках, в допинг-пробе спортсменки обнаружили мельдоний, относящийся к классу S 4.4.3 запрещенного списка ВАДА 2022.

    Сержантова признала свою вину в суде и просила снижения размера штрафа, указывая на отсутствие финансовой возможности оплатить его. В настоящее время спортсменка не работает, что связано с возможной дисквалификацией из-за употребления допинга.

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