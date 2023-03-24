Спортсменка из Петербурга оштрафована за мельдоний

Мировой судья судебного участка № 71 Санкт-Петербурга наложил штраф на спортсменку Юлию Сержантову в размере 15 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.18 КоАП РФ. Об этом 24 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти после анализа материалов от Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 11 января 2023 года установило, что Сержантова употребила допинг не позднее 11 ноября 2022 года. В рамках целевого внесоревновательного тестирования, проведенного 11 ноября 2022 года на спортивной базе «Новогорск-Динамо» в Химках, в допинг-пробе спортсменки обнаружили мельдоний, относящийся к классу S 4.4.3 запрещенного списка ВАДА 2022.

