Спортсменка из Петербурга оштрафована за мельдоний

Мировой судья судебного участка
Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти после анализа материалов от Российского антидопингового агентства «РУСАДА» 11 января 2023 года установило, что Сержантова употребила допинг не позднее
Сержантова признала свою вину в суде и просила снижения размера штрафа, указывая на отсутствие финансовой возможности оплатить его. В настоящее время спортсменка не работает, что связано с возможной дисквалификацией из-за употребления допинга.