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    «Пассажиравтотранс» закупит еще 176 больших автобусов за 3,5 млрд

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил два аукциона на покупку автобусов большого класса. На днях он закупал двухсекционные «гармошки».

    Документация опубликована накануне, максимальная стоимость каждого из контрактов составляет 1,748 млрд рублей. В обоих случаях речь идет о дизельных односекционных автобусах большого класса, по 88 машин в каждом контракте. Сроки поставки по первому — до 30 июня 2023 года, по второму — до 29 сентября.

    В начале недели, напомним, ПАТ уже объявил два аукциона на поставку двухсекционных автобусов: их общая стоимость также составляла около 3,5 млрд, всего надо привезти 114 машин. До этого он искал поставщиков автобусов для маршрутов в Пулково.

    Накануне Смольный собрал в один пресс-релиз эти и другие торги, сообщив, что ПАТ закупит 315 новых автобусов: 176 — большого класса и 139 — особо большого класса. О том, как городские перевозчики наращивают и обновляют свой парк, а также о том, как меняются их маршрутная сеть и пассажиропоток — читайте на «Фонтанке».

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