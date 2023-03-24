«Пассажиравтотранс» закупит еще 176 больших автобусов за 3,5 млрд

Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил два аукциона на покупку автобусов большого класса. На днях он закупал двухсекционные «гармошки».



Документация опубликована накануне, максимальная стоимость каждого из контрактов составляет 1,748 млрд рублей. В обоих случаях речь идет о дизельных односекционных автобусах большого класса, по 88 машин в каждом контракте. Сроки поставки по первому — до 30 июня 2023 года, по второму — до 29 сентября.

В начале недели, напомним, ПАТ уже объявил два аукциона на поставку двухсекционных автобусов: их общая стоимость также составляла около 3,5 млрд, всего надо привезти 114 машин. До этого он искал поставщиков автобусов для маршрутов в Пулково.