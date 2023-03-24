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    Порносессии с девочкой в карнавальной маске снимал мужчина на севере Петербурга. Вычислить его помог искусственный интеллект

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    Сотрудники полиции провели филигранную работу, чтобы вычислить автора порно видео и фото с девочкой в карнавальной маске, которые продавались в Даркнете. В Петербург их привела обстановка в квартире.

    Ролик и фото с девочкой силовики в Петербурге увидели в базе Интерпола, стало известно «Фонтанке» 24 марта. Специалистам удалось определить геотег на одном из фото — он, по предварительной информации, указывал на огромный дом в Выборгском районе Петербурга. После этого началась кропотливая работа по установлению места съемки и личности жертвы. В итоге, благодаря найденным в сети фотографиям с идентичной обстановкой в квартире, выявили помещение, а затем и тех, кто в нем живет.

    Полицейские накануне задержали 35-летнего мужчину по подозрению в «насильственных действиях сексуального характера» и распространении порнографии. По предварительной информации, девочкой в ролике была его 12-летняя приемная дочь. Снят он был весной 2021 года. Мать ребенка была не в курсе произошедшего.

    Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности мужчины.

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    ПедофилияПорнографические материалыУголовное делоЗадержаниеПриемная дочь
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