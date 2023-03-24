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    В Петербурге пока тепло, но скоро новый циклон принесёт похолодание и снег

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Такого тепла, как вчера, в Петербурге в ближайшие три дня не ожидается. Сегодня и завтра может выглянуть солнце, при этом дожди в прогнозе есть каждый день.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 марта днем местами возможен небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днем составит плюс 4–6.

    «Едва проводив на восток один циклонический вихрь, сегодня Северная столица постепенно окажется в передней части следующего североатлантического циклона. В такой ситуации в регионе ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы», — объясняет центр «ФОБОС».

    В субботу, 25 марта, по данным СЗ УГМС, ночью дождь, днем кратковременный дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер умеренный, днем местами порывы сильного. При этом временами может выглядывать солнце. Воздух прогреется до плюс 5–7 градусов. В воскресенье будет прохладнее, ночью минус, а днём плюс 2–4 градуса, пойдёт снег.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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