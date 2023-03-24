В Петербурге пока тепло, но скоро новый циклон принесёт похолодание и снег

Такого тепла, как вчера, в Петербурге в ближайшие три дня не ожидается. Сегодня и завтра может выглянуть солнце, при этом дожди в прогнозе есть каждый день.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 марта днем местами возможен небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 1–3 градусов, днем составит плюс 4–6.

