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    СМИ: Казахстан запустит систему мониторинга, чтобы предотвратить обход антироссийских санкций

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    Казахстан 1 апреля собирается запустить систему, которая будет отслеживать все товары, пересекающие границу. Эта мера будет попыткой продемонстрировать то, что Казахстан соблюдает ограничительные меры, введённые Западом, сообщил 23 марта портал Eurasianet со ссылкой на информацию одного из казахстанских чиновников.

    Как отмечает «Коммерсантъ», ссылаясь на материал Financial Times, онлайн-система позволит проследить всю цепочку движения товара в режиме реального времени.

    Напомним, что в начале этой недели стало известно о том, что Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию, однако позже стало известно о возобновлении транзита, но с некоторыми оговорками.

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    КазахстанСанкции
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