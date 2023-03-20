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    СМИ: Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию

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    Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию. В марте власти страны распространили среди компаний список товаров, экспорт которых в РФ запрещён. Об этом 20 марта сообщает Reuters.

    По словам главы Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Текдилиоглу, запрет на экспорт санкционной продукции начал действовать 1 марта.

    Напомним, ранее российские компании стали активно обращаться к казахстанским партнёрам с просьбой помочь с обходом западных санкций и ввозом необходимых товаров, в частности речь идёт о подшипниках, деталях для самолётов, редкоземельных металлах.

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    СанкцииОбход санкцийТурция
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    Комментарии 15

    Гость20 Мар 2023 в 21:33
    Все дружба кончилась)))))
    +1−0
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