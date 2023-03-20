СМИ: Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию

Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию. В марте власти страны распространили среди компаний список товаров, экспорт которых в РФ запрещён. Об этом 20 марта сообщает Reuters.



По словам главы Стамбульской ассоциации экспортёров чёрных и цветных металлов Четина Текдилиоглу, запрет на экспорт санкционной продукции начал действовать 1 марта.



Напомним, ранее российские компании стали активно обращаться к казахстанским партнёрам с просьбой помочь с обходом западных санкций и ввозом необходимых товаров, в частности речь идёт о подшипниках, деталях для самолётов, редкоземельных металлах.

