Reuters: Российские предприниматели стали активно просить коллег из Казахстана помочь с обходом санкций

В последние недели российские компании стали активно просить своих казахстанских партнёров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом 17 марта сообщает Reuters со ссылкой на семь источников, знакомых с вопросом.



По данным собеседников агентства, возросло число запросов от России о содействии в доставке многих товаров — от подшипников и деталей для самолётов до редкоземельных металлов. Речь идёт перевозе через сухопутную границу РФ с Казахстаном, протяжённость которой составляет более 7 тысяч километров.