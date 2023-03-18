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    Reuters: Российские предприниматели стали активно просить коллег из Казахстана помочь с обходом санкций

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    В последние недели российские компании стали активно просить своих казахстанских партнёров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом 17 марта сообщает Reuters со ссылкой на семь источников, знакомых с вопросом.

    По данным собеседников агентства, возросло число запросов от России о содействии в доставке многих товаров — от подшипников и деталей для самолётов до редкоземельных металлов. Речь идёт перевозе через сухопутную границу РФ с Казахстаном, протяжённость которой составляет более 7 тысяч километров.

    Два источника связали повышенный интерес России с сообщениями о планах Турции пресечь транзит товаров, находящихся под санкциями. Казахстанский предприниматель, с которым связалось агентство, рассказал, что ему предложили миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.

    Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны, чтобы обходить ограничения. По словам экономистов, к которым обратился Reuters, многие товары поступают через Турцию и бывшие советские республики.

    Напомним, турецкие таможенные органы в ночь на 7 марта начали отклонять транзитные декларации на грузы, которые входят в санкционный список ЕС и транспортируются на территорию России и Республики Беларусь.

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    КазахстанРоссияСанкции
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    Комментарии 24

    Гость18 Мар 2023 в 01:07
    Заграница нам поможет!
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