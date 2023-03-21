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    «Ъ»: Турция возобновила транзит в Россию санкционных товаров, но с оговорками

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    Транзит санкционных товаров в Россию через Турцию восстановился, но проблемы есть с продукцией из США и Канады, а также с грузами определенных ТНВЭД. Об этом 2 марта сообщает «Коммерсантъ».

    «Агенты в Турции сообщают, что система оформления транзита заработала. Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше», — рассказала президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская.

    Как объяснил гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло, компании оформляют транзит на автогрузовых терминалах и в аэропортах, но только на товары, произведенные в Европейском союзе. При указании в декларации страны происхождения «Америка» появляется проблема: заблокировано оформление с указанием в качестве страны назначения «Россия».

    «Проблема существует, мы поинтересовались у турецких брокеров. С указанием другой страны можно выехать из Турции», — отметил он.

    По данным Reuters, Турция распространила среди компаний список попавших под санкции товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта. Как указывает «Ъ», это может быть первым признаком готовности Турции пойти навстречу ЕС и ограничить транзит товаров двойного назначения, даже в случае решения остальных проблем.

    Коммерческий директор AFKA Алексей Чернышев объяснил, что службы аэропорта Турции отказываются принимать к обработке грузы 84 и 85 групп ТНВЭД («Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование»).

    10-й пакет санкций ЕС 25 февраля запретил транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так пресекается схема косвенного реэкспорта, которая позволяла ввозить в Россию товары для прерывания транзита.

    Два источника «Ъ» рассказали, что такие европейские санкции начнут действовать с 27 марта.

    «По информации наших партнеров в Литве, с 27 марта будет действовать полный запрет на транзит грузов 84-й, 85-й и 90-й групп через РФ и Белоруссию. В выходные наш груз проехал через границу и сегодня уже приехал на склад временного хранения. С понедельника мы ориентируем клиентов на физический проезд через Турцию», — рассказала Шленская.

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