«Ъ»: Турция возобновила транзит в Россию санкционных товаров, но с оговорками

Транзит санкционных товаров в Россию через Турцию восстановился, но проблемы есть с продукцией из США и Канады, а также с грузами определенных ТНВЭД. Об этом 2 марта сообщает «Коммерсантъ».

«Агенты в Турции сообщают, что система оформления транзита заработала. Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше», — рассказала президент таможенно-логистического брокера КВТ Юлия Шленская.

Как объяснил гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло, компании оформляют транзит на автогрузовых терминалах и в аэропортах, но только на товары, произведенные в Европейском союзе. При указании в декларации страны происхождения «Америка» появляется проблема: заблокировано оформление с указанием в качестве страны назначения «Россия».