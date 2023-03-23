Суд признал банкротом бывшего вице-губернатора и соперницу Матвиенко на выборах Анну Маркову

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение о признании банкротом Анны Марковой — бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. В истории вопроса — семья миллиардера Амелина и объекты Минобороны.
Мотивировочная часть опубликован накануне. Сам банкротный иск к Марковой подал еще в апреле 2021 года Андрей Осипов, сумма — 72 млн рублей. Сначала арбитраж прекратил производство, однако потом апелляция это решение отменила. В мае 2022 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Анны Марковой, утвердил финансового управляющего, это решение устояло в апелляции.
15 ноября управляющий подал заявление с просьбой ввести процедуру реализации имущества должника и освободить его самого от исполнения обязанностей в деле о банкротстве, так как «из проведенного анализа финансового состояния сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности должника». В середине марта суд эту просьбу удовлетворил, срок реализации имущества установлен до 21 сентября. Сама Анна Маркова сообщила корреспонденту «Фонтанки», что намерена оспаривать это решение.
Андрей Осипов является процессуальным правопреемником ООО «Стройимпульс СМУ-1» в другом деле, решение по которому вынесено еще в 2017 году. Тогда суд признал недействительным договор уступки прав требований между компанией и Анной Марковой. В связи с этим сначала само ООО, а потом Осипов требовали вернуть 72,2 млн рублей, требование было удовлетворено. Тем не менее задолженность оставалась непогашенной, что и привело к банкротному иску.
Кроме «Стройимпульса СМУ-1», в том деле истцами выступали члены семьи миллиардера Сергея Амелина, основателя компании, который скончался в 2013 году. «Фонтанка» неоднократно писала о запутанной истории, в которой фигурировали контракты с Минобороны на строительство и выкуп зданий в центре Петербурга еще одним предприятием — ООО «Теорема». Управляющей имуществом покойного Амелина на некоторый период стала как раз бывший вице-губернатор Петербурга и некогда соперница Валентины Матвиенко на выборах губернатора Анна Маркова. Подробнее об этих тяжбах читайте на «Фонтанке».