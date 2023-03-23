    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, ю-з

    747мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.96eur82.97
    ТЕМА ДНЯ

    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Мишустин допустил, что в 2024 году темпы роста ВВП России будут выше, чем у развитых стран

    1398
    29 комментариев

    Экономика России выстояла в 2022 году и вернулась на траекторию роста. Теперь даже международные организации прогнозируют ей позитивную динамику. Об этом, выступая в Госдуме 23 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Он напомнил, что весной 2022 года аналитики оценивали возможное падение ВВП России двузначными цифрами, но экономика выстояла. «Неизбежный в таких условиях» спад оказался вполне умеренным.

    «Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — заявил он.

    Мишустин отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории еще не было. Вопреки заявлениям Запада, главной целью санкций был именно российский народ.

    «Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед», — добавил он.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВВПМишустинРоссийская экономика
    ЛАЙК0
    СМЕХ22
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close