Мишустин допустил, что в 2024 году темпы роста ВВП России будут выше, чем у развитых стран

Экономика России выстояла в 2022 году и вернулась на траекторию роста. Теперь даже международные организации прогнозируют ей позитивную динамику. Об этом, выступая в Госдуме 23 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Он напомнил, что весной 2022 года аналитики оценивали возможное падение ВВП России двузначными цифрами, но экономика выстояла. «Неизбежный в таких условиях» спад оказался вполне умеренным.



«Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — заявил он.

