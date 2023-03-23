Пьяный водитель снес пешеходов на тротуаре и пустил машину кувыркаться в Томской области

Вылетевший на тротуар автомобиль сбил двух женщин в Томской области, одну из них — насмерть. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. Водителя задержали и хотят отправить под арест.

Около 18:50 22 марта в районе дома 1Б по улице Ермакова в городе Стрежевой пьяный 37-летний местный житель, ехавший на автомобиле Toyota Corolla, не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил двух женщин, шедших по нему во встречном направлении, сообщает 23 марта пресс-служба УМВД по Томской области. После этого машина врезалась в стоящий на выезде Lexus и легла на крышу. На записи видно, что «Тойоту» сначала занесло, потом она «споткнулась» о поребрик и, кувыркаясь, буквально откинула пешеходов в сторону, после чего, продолжая вертеться, прилетела в «Лексус».

В результате ДТП 70-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте, а 57-летнюю госпитализировали с травмами. Оба водителя не пострадали.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагаемого виновника задержали, и в ближайшие время следователи предъявят ему обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.